Seri: Uloga civilnog društva važnija nego ikad

Podgorica, (MINA) – Uloga civilnog društva u vremenima promjena i izazova, važnija je nego ikad, ocijenio je zamjenik šefice delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Rikardo Seri.

On je to rekao na otvaranju Foruma civilnog društva EU za Zapadni Balkan i Tursku 2023.

“U vremenima promjena i izazova, poput onih koje smo iskusili u posljednjih nekoliko godina, uloga civilnog društva je važnija nego ikad”, poručio je Seri.

Iz Evropske kuće saopšteno je da na Forumu u Podgorici, učestvuje više od 150 učesnika, uključujući predstavnike civilnog društva, zvaničnike EU i državnih vlasti.

Dodaje se da je Forum, koji se organizuje jednom godišnje, ključna platforma za razmjenu znanja i razvoj strategija za podsticanje rasta civilnog društva u regionu.

Navodi se da su Forum otvorili Seri, predstavnica Ministarstva javne uprave Lidija Ljumović, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Zorana Marković.

“Ključni naglasak ovogodišnjeg Foruma 2023. je pokretanje osnovne procjene u odnosu na smjernice DG NEAR za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja 2021–2027”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, taj kritični dokument pruža detaljnu analizu stanja civilnog društva u regionu u odnosu na 59 indikatora smjernica.

Seri je kazao da vjeruje da je prava snaga smjernica i procjena u njihovoj korisnosti za sve aktere u procesu – vlade, civilno društvo i EU.

Iz Evropske kuće saopšteno je da izvještaj o osnovnoj procjeni 2021. godine, koji je predstavljen na Forumu, osvjetljava stanje civilnog društva, otkrivajući ključne nalaze.

U ključne nalaze spada to što pravni okviri generalno pružaju povoljno okruženje za civilno društvo širom regiona i u skladu su sa međunarodnim standardima.

“Međutim, postavljaju se izazovi za njihovu implementaciju. Zabrinjavajući su potezi ka kriminalizovanju klevete, ograničenja i nejasnoća u pogledu uslova za javna okupljanja, i SLAPP – građanske tužbe osmišljene da ograniče slobodu govora”, dodaje se u saopštenju.

Nalazi izvještaja pokazuju i to da postoji mješovita saradnja i partnerstvo između civilnog društva i javnih institucija.

Kako se navodi, u nekoliko zemalja u regionu postoje zakonski uslovi za javne konsultacije za izradu zakona i ključnih politika; međutim, kvalitet takvih konsultacija varira i često je prepušten nahođenju ministara.

Dodaje se da su u 2021. godini samo dva korisnika IPA-e imala važeće strategije saradnje sa civilnim društvom.

Što se tiče kapaciteta i otpornosti organizacija civilnog društva (OCD), dok su poboljšanja transparentnosti i odgovornosti neophodna, u izvještaju su uočeni pozitivni trendovi u organizacionom učenju, konsultacijama sa zainteresovanim stranama i finansijskoj diversifikaciji, pokazujući prednosti u ovoj oblasti.

U saopštenju se navodi da je objavljivanje izveštaja o osnovnoj procjeni predstavlja značajnu prekretnicu u jačanju civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

“On pruža vrijedne uvide za EU, OCD i kreatore politike, omogućavajući donošenje odluka zasnovano na dokazima i podstičući dijalog o unapređenju participativnih demokratija”, navodi se u saopštenju.

Projekat tehničke pomoći organizacijama civilnog društva je inicijativa koju finansira EU koja jača kapacitete i jača ulogu OCD u demokratskim procesima na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS