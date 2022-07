Rok za izradu Nacrta zakona o Skupštini 15. oktobar

Podgorica, (MINA) – Radna grupa za izradu Nacrta zakona o Skupštini ima rok do 15. oktobra da završi taj posao, kazala je koordinatorka Radne grupe Milosava Paunović.

Ona je, na konferenciji za novinare u parlamentu, rekla da je danas održana prva sjednica Radne grupe, na kojoj su se bavili metodologijom izrade nacrta zakona, utvrdili agendu i rok u kome treba da završe posao.

“Dogovorili smo kojom dinamikom ćemo pokušati da stvorimo dobro zakonsko rješenje koje će se održati u zakonodavnom sistemu dugo vremena”, rekla je Paunović.

Ona je pojasnila da je, s obzirom na to da Crna Gora do sada nije imala zakon o Skupštini, Poslovnik uređivao način rada parlamenta i sve ostalo vezano za zakonodavnu vlast.

“Nijesmo jedina zemlja u okruženju, postoje uporedne prakse da, pored Poslovnika, postoji i Zakon o Skupštini”, kazala je Paunović.

Kako je navela, cilj zakona je da se riješe problemi na koje su predsjednik Skupštine i skupštinska služba nailazili u svom radu.

“Bavićemo se i drugim bitnim temama, ne bih sve elaborilala, s obzirom na to da je tek početak. Imamo rok do 15. oktobra da napravimo Nacrt zakona o Skupštini i pokušaćemo da ispoštujemo taj rok”, kazala je Paunović.

Ona je rekla da će rad grupe biti transparentan, odnosno dostupan svim zainteresovanim medijima, organizacijama i pojedincima koji će moći da daju svoje predloge u pisanoj formi.

“Otvoreni smo za sve predloge i sugestije. Imamo rok do 15. oktobra. Nakon toga, poslaćemo ga u proceduru skupštinskim odborima i poslaničkim klubovima koji će moći da djeluju amandmanski na predlog zakona”, navela je Paunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS