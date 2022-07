Rajzing Rajnke: Zaštita slobode medija nije za šalu

Podgorica, (MINA) – Zaštita istinske slobode i nezavisnosti medija nije predmet za šalu, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je to kazala reagujući na izjavu crnogorskog premijera Dritana Abazovića da, ako je Sputnjik blokiran, “nije ni Gradska Televizija daleko”, nakon čega je iz Kabineta premijera saopšteno da je “svakom dobronamjernom građaninu jasno da se radi o šaljivoj opaski”.

Rajzing Rajnke je na Tviteru /Twitter/ navela da zvaničnici i političari imaju odgovornost da štite novinare i da treba da stvore uslove da pravosudne institucije, mediji i civilno društvo obavljaju svoje dužnosti nezavisno, odgovorno i bez nepotrebnih uticaja.

“Zaštita istinske slobode i nezavisnosti medija nije predmet za šalu”, kazala je Rajzing Rajnke.

