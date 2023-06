PzP: Crna Gora mora dinamičnije nastaviti sa reformama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora dinamičnije nastaviti sa reformama za spas države, kako bi se stekli uslovi da se pridruži porodicama naprednijih i uređenijih društava Evropske unije (EU), poručeno je sa završne konvencije Pokreta za promjene (PzP) u Podgorici.

Iz PZP-a su poručili da su prepoznati kao partija koja ima nultu stopu tolerancije prema korupciji i organizovanom kriminalu, i koja nudi konkretna rješenja za razvoj i prosperitet Crne Gore.

“Bez obzira na okolnosti, PzP ipak ima kontinuitet ostvarenih reformskih ciljeva koji se tiču poboljšanja socio-ekonomskog položaja građana, medicinskih i prosvjetnih radnika, ostvarenje ženskih prava, ali i najvažniji cilj je postignut – smjena stabilokratije koja je vladala tri decenije”, kaže se u saopštenju.

Iz PzP su rekli da je ta stranka uvijek bila avangardna politička i ideološka struja, ali i ona koja je, prateći savremene trendove u EU i svijetu, donosila Crnoj Gori značajne napretke.

Navodi se da su imperativi PzP-a građenje ambijenta međunacionalnog povjerenja, afirmisanje građanskog koncepta društva, snažna borba protiv narastajućeg ekstremizma, vršnjačkog nasilja, i snažna, organizovana i jasno strateški definisana borba protiv siromaštva, kao glavnog problema crnogorskog društva.

