Pretresi širom države, oduzeto 20 komada oružja i 778 municije

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije izvršili su masovne pretrese na teritoriji cijele države usmjerene na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, njima bliskih i operativno interesantnih osoba, i oduzeli 20 komada oružja i 778 komada municije.

Iz Uprave policije je saopšteno da je na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Centar pretreseno sedam lokacija.

Kako su kazali, kod Z.I. je pronađeno šest pušaka, šest pištolja, kao i 683 komada municije različite vrste i kalibra.

„Za dio oružja Z.I. nije posjedovao adekvatnu dokumentaciju, te je svo oružje preventivno oduzeto, a sa svim je upoznat tužilac koji će naknadno izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je kod Z.K. policija pronašla tri lovačke puške i dva pištolja sa isteklim oružnim listovima.

Iz policije su rekli da je oružje oduzeto, a da je sa događajem upoznat nadležni tužilac po čijem će nalogu protiv Z.K. biti podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o oružju u redovnom postupku.

U saopštenju se navodi da je od jedne osobe oduzeto vozilo radi provjera.

Iz policije su kazali da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug pretresli deset lokacija i od M.V. oduzeli pištolj sa 27 komada municije i oružnim listom, koji je preventivo oduzet zbog narušenih međususjedskih odnosa.

„Na drugoj lokaciji kod M.P. je pronađena lovačka puška i 13 komada municije, kao i pištolj i 55 komada municije“, rekli su iz policije i dodali da su oružje i municija oduzeti radi vođenja daljeg upravnog postupka.

Kako se navodi u saopštenju, kod kod R.D. je pronađen sprej sa nadražujućim dejstvom i 650 komada tableta u odnosu na koje će se tužilac naknadno izjasniti.

Iz policije su rekli da su na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Sjever pretresene tri lokacija.

Na teritoriji koju obuhvata Regionalni centar bezbjednosti Zapad su, kako je saopšteno, pretresene dvije lokacije među kojima su zatečeni članovi organizovanih kriminalnih grupa sa teritorije Nikšića i Cetinja.

„Preduzete aktivnosti pretresa na više lokacija širom zemlje pokazuju posvećenost institucija u borbi protiv nelegalnog posjedovanja oružja i municije, kao i u otkrivanju i procesuiranju lica povezanih sa kriminalnim aktivnostima”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da njihovi slubenici nastavljaju nesmanjenim intenzitetom kontinuirane aktivnosti koje su usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa u cilju suzbijanja njihovog djelovanja.

„Nastavljaju da posvećeno preduzimaju aktivnosti na suzbijanju nelegalnog posjedovanja oružja i municije, otkrivanju krivičnih djela i prekršaja i procesuiranja osoba koje se dovode u vezu sa kriminalnim grupama”, kaže se u saopštenju.

