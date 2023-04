Pokrenuti istražne radnje za govor mržnje Ostojića

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi moraju preduzeti hitne mjere i pokrenuti istražne radnje za govor mržnje funkcionera Luke Bar Miloša Ostojića, saopšteno je iz Liberalne partije (LP).

Kako su kazali iz te stranke, iako nijesu iznenađeni “suludom pisanijom” Ostojića, funkcionera Luke Bar kojom upravljaju Demokrate i Demokratski front, nadležni organi moraju preduzeti hitne mjere.

“I pokrenuti istražne radnje za govor mržnje, širenje netrpeljivosti i poziv na linč manjina”, rekli su iz LP.

Oni su kazali da nije dovoljan disciplinski postupak preduzeća koji je najavljen, već je važno da se pošalje i poruka države i društva o neprihvatljivosti takvog ponašanja.

Iz LP su naveli da su poražavajuće sve češće pojave otvorene mržnje i ekstremističkih poziva na progon, i to od istaknutih pojedinaca državnih i javnih preduzeća, javne uprave i političkih partija vlasti.

“Nažalost svjedočimo i glasnom ćutanju vladajuće većine koja očigledno sa simpatijama gleda na ovakve pojave i nastavlja da sa pozicija vlasti promoviše ovakve pojedince”, kazali su iz LP.

Oni su rekli da se plaše da će takvih pojava biti sve više uz, kako su dodali, ovako neodgovornu politiku vladajućih struktura.

“Koja na mala vrata uvodi revizionizam, relativizaciju istorije i simpatisanje fašističkih i kolaboracionističkih pokreta i zločinaca na svim nivoima dajući krila ostrašćenim pojedincima da druge i drugačije nazivaju lažnim ljudima, lažnom vjerom i nižom vrstom”, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju LP se navodi da je svima dobro poznato kako su se takvi projekti u prošlosti završavali.

“A mi to nećemo dozvoliti, niti u Baru niti u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

