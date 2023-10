Picula: Crna Gora propušta prilike za napredak u pristupnim pregovorima

Podgorica, (MINA) – Gotovo svi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (EU) napredovali su u odnosu na svoje ranije pozicije u pristupnim pregovorima, dok Crna Gora propušta svoje prilike, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula.

Picula je, predstavljajući izvještaj o Crnoj Gori pred EP, kazao da je preuzimanjem dužnosti stalnog izvjestitelja za Crnu Goru prije četiri godine očekivao da će svoj posljednji govor u ovom mandatu započeti čestitkama zvaničnoj Podgorici na privođenju kraju dugih i zahtjevnih pregovora.

“Nažalost, stvarna situacija je u velikoj mjeri demantovala ne samo moja očekivanja”, rekao je Picula.

On je podsjetio da je Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja ali da nijedno od njih nije zatvoreno u posljednjih šest godina.

Picula je naveo da je Crna Gora formalno i dalje predvodnica procesa evropske politike proširenja, koje je u praksi dobilo novi političku relevantnost nakon ruske agresije na Ukrajinu kada se lista država kandidatkinja proširila.

“Ali gotovo su sve druge države napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike”, kazao je Picula.

On je kazao da je politička situacija u Crnoj Gori kontinuirano opterećena blokadama, a da političkom scenom dominiraju pretežno unutašnja sukobljavanja i političke turbulencije.

Kako je Picula kazao, podrška napretku prema članstvu često se zadržavala samo na formalnim deklaracijama, dok su neki izabrani politički predstavnici bili “glasnogovornici politika vanjskog uplitanja”.

On je kazao da EP poštuje legitimitet svih zvaničnika izabranih na izborima ali da jednako tako poštuju volju gotovo 80 odsto građana Crne Gore koji nedvosmisleno podržavaju pristupanje svoje države EU.

“Taj podatak bi trebalo da obavezuje sve aktere u Crnoj Gori i mogao bi služiti kao kohezivni faktor u visokopolarizvanom društvu. To posebno naglašavam u kontekstu formiranja nove vlade i očekivanog glasanja u skupštini naredne sedmice”, rekao je Picula.

On je rekao da je Srpska pravoslavna crkva aktivan politički faktor u Crnoj Gori, koji se često koristi kao sredstvo vanjskog uplitanja u domaće političke procese.

Picula je kazao da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, dodajući da EP pozdravlja imenovanja u sudstvu, prima k znanju poboljšanje u sprečavanju korupcije i pozitivan trend u radu Agencije za sprečavanje korupcije.

Kako je dodao, EP pozdravlja određene pozitivne korake kao što su uvođenje strožih kazni za napade i prijetnje novinarima, podržavaju poboljšane ekonomske parametere, ali i posebno pozdravljaju odluku o prestanku programa ekonomskog državljanstva.

“Svi ti pozitivni koraci značili bi mnogo više kada bi se paralelno radilo i na otklanjanju sistemskih problema koja su prevashodno detektovana u pristupnim poglavljima 23 i 24”, naveo je Picula.

Govoreći o predstojećem popisu, Picula je naveo da u EP ne govore o njegovom bojkotovanju.

“Već podržavamo sprovođenje popisa kao doprinosa razvojnoj politici svake zemlje. Ono što predlažemo je da se popis ne koristi kao još jedan politički alat za dodatnu polarizaciju društva”, dodao je Picula.

On je kazao da bi otklanjanje političkih blokada bio konstruktivan preduslov za održavanje popisa na otvoren i transparentan način bez ikakvog političkog uplitanja.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je da je Crna Gora smatrana zemljom koja je najviše napredovala na svom putu ka EU, ali da je posljednjih godina izgubila fokus.

“I neke su prilike propuštene. Isto tako, izgubljeno je dragocjeno vrijeme”, kazao je Varhelji.

On je rekao da je saglasan da Crna Gora mora ići naprijed ali da je to moguće samo ako se zaustavi period političke nepredvidljivosti.

“Posebno smo zabrinuti jer institucije Crne Gore ne funkcinionišu, parlament još nije funkcionalan nakon parlamenarnih izbora koji su bili u junu”, naveo je Varhelji.

On je kazao da je potrebna snažna većina u parlamentu koja će ispuniti ključne zadatke i sprovesti potrebne reforme.

“Isto tako, nadamo se da će doći do formiranja stabilne proevropske vlade. Važno je podvući da, što duže institucije ne funkcionišu, to su ranjivije na vanjske uticaje, destabilizaciju i hibridne prijetnje”, naveo je Varhelji.

On je istakao da je ubrzanje procesa proširenja u zajedničkom interesu, dodajući da EU želi da pomogne Crnoj Gori da pripremi dugoročne i stabilne strateške planove.

Varhelji je ponovio da se, prije rješavanja pregovaračkih poglavlja 23 i 24, ne mogu zatvoriti druga pregovaračka poglavlja.

“Zato moramo sada ubrzati korak. Sada je vrijeme za Crnu Goru da ispuni svoje obaveze”, poručio je Varhelji.

Šef Delegacije EP za Crnu Goru Vladimir Bilčik rekao je da je ruska agresija na Ukrajinu stavila proširenje na listu prioriteta EU, pa da “danas više nego ikad” političari u Podorci imaju istorijsku šansu da krenu naprijed ka EU.

“Dok čekamo punopravno uspostavljanje novih demokratskih institucija nakon parlamentarnih izbora, Pokret Evropa sad ima jedinstvenu mogućnost da učini prvi korak ka ubrzavanju približavanja EU”, dodao je Bilčik.

On je rekao da bi taj put mogli da ugroze oni koji su protiv EU i koji pokušavaju da povećaju svoj uticaj u Crnoj Gori.

“Jer oni sigurno neće približiti tu državu EU. Stoga pozivam sve političare u Crnoj Gori da djeluju odgovorno i da ostanu na putu ka EU. Samo tako imamo dugoročnu zajedničku budućnost”, zaključo je Bilčik.

