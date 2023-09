ODT formiralo predmet zbog tunela ispod Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju probijanja tunela iz stambene zgrade u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda u Podgorici.

“Obavili smo uviđaj i naložili dalje radnje”, kazao je rukovodilac tog tužilaštva Duško Milanović portalu RTCG.

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić kazao je da je utvrđeno da iz depoa tog suda, u kome se čuva dokazni materijal, gotovo ništa ne nedostaje.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rekao je da tunel koji je prokopan ispod Višeg suda u Podgorici vodi do stana u zgradi naspram tog suda.

