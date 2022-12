Obezbijediti funkcionalnost Ustavnog suda prije predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori pozvala je političke aktere da se angažuju u dijalogu kako bi se izgradio konsenzus unutar parlamenta i obezbijedila puna funkcionalnost Ustavnog suda prije predsjedničkih izbora.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag istakla je važnost brzog imenovanja sudija Ustavnog suda.

„Prepoznajući važnost brzog imenovanja sudija Ustavnog suda za očuvanje ustavnosti, pravnog poretka i redovnog političkog procesa u Crnoj Gori, Misija OEBS-a u Crnoj Gori poziva političke lidere da se angažuju u inkluzivnom dijalogu kako bi se izgradio konsenzus unutar parlamenta“, kazala je Vag.

Vag je, kako je saopšteno iz Misije, naglasila značaj Ustavnog suda u aktuelnom političkom kontekstu.

Ona je dodala da Ustavni sud, kao čuvar ustavne demokratije, ima ključnu ulogu u obezbjeđivanju legitimiteta i zakonitosti demokratskih izbora rješavanjem izbornih žalbi i obezbjeđivanjem zaštite prava birača.

“Ističući ovu vitalnu ulogu, snažno podstičemo sve aktere da prevaziđu trenutni ćorsokak u Skupštini i obezbijede punu funkcionalnost Ustavnog suda mnogo prije narednih, predsjedničkih izbora“, kazala je Vag.

U saopštenju se navodi da je Misija spremna da nastavi blisku saradnju sa nacionalnim vlastima kako bi pomogla Crnoj Gori u postizanju njenih strateških ciljeva, u skladu sa principima i obavezama OEBS-a.

