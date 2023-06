Nikšićani bez polufinala

Viljnus, (MINA) – Golbal klub Nikšić nije uspio da se plasirala u polufinale i u nastavku finalnog turnira Lige šampiona u Viljnusu igraće za plasman od petog do osmog mjesta.

Crnogorski predstavnik poražen je danas u četvrtfinalnom meču od litvanskog Šaltinisa 10:6.

Duel sa sastavom, koji čine višestruki osvajači medalja sa najvećih svjetskih takmičenja već u četvrtfinalu, uslovio je poraz od finskog Old pauera 12:2, koji je nikšićki tim bacio na posljednje mjesto u B grupi.

Nikšić je, nakon iznenađujuće ubjedljivog poraza, imao isti učinak kao i Old Pauer i Krakov, ali i najslabiji musđusobni skor i gol razliku.

Izabranici trenera Nikole Čurovića drugog takmičarskog dana odigrali su dva različita meča.

U prvom, protiv Old pauera, potpuno su podbacili i odigrali jedan od najslabijih mečeva posljednjih godina.

Loše izdanje popravili su u duelu sa domaćinom turnira, mnogo kvalitenijim timom od finskog predstavnika.

Dobar početak, vođstvo od 2:0 i egal u većem dijelu meča popravili su značajno utisak, ali ne dovoljno da se savlada veliki rival.

Povoljnijeg rezultata, u najboljem meču na turniru, koštala ih je slabnija realizacija penala, kao i nekoliko grešaka u odbrani, koje je iskusni rival znao da kazni i dođe do vođstva, a kasnije i pobjede.

Najefikasniji u nikšićkom timu bio je Nikola Nikolić sa pet golova, a bio je strijelac i oba pogotka protiv Old pauera. U listu strijelaca upisao se i Miloš Ranitović.

Kapiten Marko Nikolić kazao je da forma u Viljnusu nije na zadovoljavajućem nivou i da je višemjesečno odsustvovanje sa terena dalo rezultat.

“Nijesmo uspjeli da izborimo bolji plasman u grupi i to je rezultiralo da već u četvrtfinalu igramo sa najboljom ekipom A grupe. U prvom meču imali smo veliki pad u igri, ušli smo u kontra ritam i to je omogućilo Fincima da nas lako dobiju”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

Govoreći o četvrtfinalnom duelu sa Litvancima, on je istakao da su znači ko im je rival sa druge strane terena.

“Znali smo sa kim igramo u četvrtfinalu, da nam je rival prvi favorit za trofej. Pružili smo svoj trenutni maksimum. Igrali smo dobro i skoro cijelu utakmicu bili u egalu, a izgubili smo je našim greškama. Presudilo je nekoliko nerealizovanih penala”, rekao je Nikolić.

On je naglasio da je turnir u Vilnusu, bez obzira na njegov značaj, u sklopu priprema za decembarsko prvenstvo Evrope u Podgorici.

“Veliki smo optimisti što se tiče Evropskog prvenstva. Želimo medalju, da li je to realno ili nije to ne znam, ali znam da ćemo se dobro spremiti i daćemo dati svoj maksimum. Vidjećemo za šta će to biti dovoljno”, zaključio je stariji od braće Nikolić.

Nikšićki tim u nastavku turnira boriće se sjutra za plasman od petog do osmog mjesta.

