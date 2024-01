Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros je najviše snijega u Andrijevici, 38 centimetara, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Kako se navodi, u Rožajama je izmjereno 34 centimetra snijega, Kolašinu 30, na Žabljaku 25, u Pljevljima 16.

Visina sniježnog pokrivača u Bijelom Polju je 15 centimetara, Šavniku 12, na Cetinju 11.

U Plužinama je izmjereno šest centimetara snijega, a u Nikšiću dva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS