MPNI: Započet novi ciklus izrade Strategije pametne specijalizacije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je započela novi ciklus strateškog planiranja pametne specijalizacije, održavanjem dvodnevne obuke na temu dizajna te strategije, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz MPNI su kazali da je obuka, koja je održana u prostorijama tog resora, realizovana uz podršku ključnog eksperta za ko-kreaciju inovacionih ekosistema i transfer znanja, Domena Boleta.

Kako su naveli, cilj obuke bio je da se, na samom početku procesa planiranja, osnaže kapaciteti i znanje tima za pametnu specijalizaciju u okviru MPNI, ali i Međuinstitucionalne S3 grupe i inovacionih radnih grupa.

Iz Ministarstva su rekli da je cilj toga kvalitetna priprema Mape puta za izradu strategije, kao i što efikasniji sprovođenje aktivnosti planiranja novog strateškog ciklusa.

„Naredni korak je analiza konteksta i proces konsultacija sa predstavnicima državne uprave, ali i različitim djelovima institucionalnog okvira za pametnu specijalizaciju, koja će rezultirati izradom Mape puta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će nakon toga javnosti biti prezentovan taj plan i upućen poziv za aktivno učešće u narednim fazama.

„Crna Gora je predvodnik ovog procesa u regionu proširenja i susjedstva – prva je zemlja van Evropske unije koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije 2019. godine“, rekli su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je Crna Gora prva primijenila i usvojila Okvir za implementaciju te strategije, uradila prvu eksternu evaluaciju za period od 2019. do 2022. godine i da već otpočinje i naredni ciklus planiranja.

Kako su naveli, od 2019. do 2022. u pametnu specijalizaciju je uloženo 72,6 miliona EUR, a izrada izvještaja za prošlu godinu je u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS