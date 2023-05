Milatović: Mislima smo uz Srbiju i njen narod

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je saučešće porodicama žrtava nove tragedije koja je sinoć zadesila Srbiju.

Srpska policija uhapsila je U. B. (21) osumnjičenog da je sinoć, u okolini Mladenovca, ubio osam i ranio 14 osoba.

“Iskreno saučešće porodicama žrtava još jedne tragedije koja je sinoć zadesila Srbiju. Svim povrijeđenima želim brz oporavak”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter.

On je rekao da je teško naći riječi kojima se može izraziti tuga zbog posljednjih dešavanja.

“Mislima smo uz Srbiju i njen narod”, poručio je Milatović.

