Marta Kos predložena za novu evropsku komesarku za proširenje

Brisel, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen predložila je Martu Kos iz Slovenije za evropsku komesarku za proširenje.

Kos bi na toj funkciji u EK trebalo da zamijeni Olivera Varheljija, koji je predložen za komesara za zdravstvo i dobrobit životinja.

Kos je bivša ambasadorka Slovenije u Njemačkoj i Švajcarskoj, a bila je potpredsjednica liberalnog Pokreta slobode aktuelnog slovenačkog premijera Roberta Goloba.

Fon der Lajen je, nakon sastanka Konferencije predsjednika političkih grupa u Evropskom parlamentu, predstavljajući kandidate za komesare, rekla da će Kos biti komesarka za proširenje odgovorna za istočno susjedstvo i da će raditi na podršci Ukrajini.

“Nastaviće rad na rekonstrukciji, kao i na podršci zemljama kandidatima da se pripreme za pristupanje“, kazala je Fon der Lajen, prenosi portal RTCG.

Ona je istakla i da je Vlada Slovenije predložila Kos kao članicu Kolegijuma komesara, ali i da je u toku procedura njenog imenovanja, koja uključuje konsultaciju nacionalnog parlamenta koji treba da uputi neobavezujuće mišljenj.

Među komesarima, kako je navela Fon der Lajen, 11 je žena, što je 40 odsto zastupljenosti.

„Kad sam dobila prvi set nominacija i kandidata, tada smo bili na oko 22 odsto žena i 78 odsto muškaraca, što je bilo neprihvatljivo. Radila sam sa državama članicama i uspjeli smo da poboljšamo ravnotežu na 40 odsto žena i 60 odsto muškaraca“, naglasila je Fon der Lajen.

Novi sastav Kolegijuma komesara imaće šest izvršnih potpredsjednika, četiri žene i dva muškarca.

Polovina potpredsjednika su iz država članica koje su se pridružile prije pada Gvozdene zavjese, a druga polovima iz članica koje su se pridružile nakon ponovnog ujedinjenja Evrope.

Evropski parlament, kako bi nastavio proceduru imenovanja novog kolegijuma komesara, treba da primi zvanično pismo Savjeta u dogovoru s predsjednicom Komisije, a nakon toga slijede saslušanja predloženih komesara pred nadležnim odborima, glasanje članova odbora i konačno njihovo potvrđivanje u parlamentu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS