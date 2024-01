Ljutica: Ljekarima u domovima zdravlja biće plaćena dežurstva vikendom

Podgorica, (MINA) – Ljekarima u domovima zdravlja će, nakon 20 godina, biti plaćen rad vikendom, kazao je predsjednik Sindikata izabranih doktora (SIDCG) Igor Ljutica, navodeći da je time ispravljena velika nepravda prema zaposlenima.

Ljutica je kazao da, za razliku od ostalih nivoa u javnom zdravstvu, ljekari zaposleni u domovima zdravlja posljednjih 20 godina nijesu bili plaćani za rad vikendom u dežurnim domovima zdravlja.

Kako je naveo, model osmočasovnog radnog vremena, koji je isključivo zastupao SIDCG a koji je podrzao Reprezentativni sindikat podgoričkog Doma zdravlja (DZ), usvojen je nakon sastanka sa menadžmentom.

„I uveliko je na snazi u najvećem domu zdravlja u Crnoj Gori, DZ Glavnog grada, koji pruža zdravstvenu zaštitu za oko 250. hiljada građana Crne Gore“, dodao je Ljutica.

Tim modelom, kako je kazao, ne samo da je ispravljena velika nepravda ka zaposlenima, već se i sačuvao sistem od pogrešnih pravnih djelovanja koja su dovela do brojnih tužbi koje su pokrenuli zaposleni usljed kršenja osnovnih zakona o radu.

Prema riječima Ljutice, imajući u vidu da svaka ustanova za sebe donosi odluku o radnom vremenu, osmočasovno radno vrijeme nije započeto u svim domovima zdravlja Crne Gore, ali se nakon odrađenih smjernica i analiza očekuje se da će zaživjeti od 1. februara.

On je upozorio da bi svako odugovlačenje čelnih ljudi ustanova koje to još nijesu sprovele nosilo sa sobom, ne samo rizik od nezadovoljstva zaposlenih, već i od novih tužbi koje bi direktno ugrožavale državni budžet.

„Za sada smo izuzetno zadovoljni zdravstvenom politikom za koju se opredijelilo aktuelno Ministarstvo zdravlja.Takođe, u toku je formiranje radnih grupa koje će napraviti najbolji mogući model za vraćanje kapitacija i usluga po svim EU smjernicama“, naveo je Ljutica u saopštenju.

