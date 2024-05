Podrška za nabavku mehanizacije i opreme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za ovu godinu.

Poziv je objavljen u skladu sa Agrobudžetom za ovu godinu i budžetskom linijom Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za ovu godinu.

Javni poziv traje od danas do srijede, a obrada i odobravanje primljenih zahtjeva će se obavljati u toku trajanja javnog poziva.

„Minimalna vrijednost investicije iznosi 500 EUR, a maksimalna šest hiljada EUR, dok visina podrške iznosi 50 odsto od vrijednosti prihvatljive investicije“, navodi se u pozivu.

Ukoliko vrijednost zahtijevane podrške bude prelazila budžetom opredijeljena sredstva, Ministarstvo će vršiti rangiranje pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju uslove javnog poziva u skladu sa navedenim kriterijumima.

„Podrška se isplaćuje nakon realizacije investicije te nakon administrativne i terenske kontrole“, dodaje se u pozivu.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 020/672-006.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj javni poziv i zahtjev za podršku objavljeni su na internet stranici Ministarstva i linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-nabavku-mehanizacije-prikljucaka-i-opreme-u-funkciji-primarne-proizvodnje-za-2024-godinu

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS