Krucker proširuje ulogu izvršnog direktora

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Andermatt Swiss Alps-a u Švajcarskoj, Raphael Krucker, preuzima dodatnu ulogu izvršnog direktora Luštica Bay-a, saopšteno je iz Orascom Development Holdinga.

Krucker je vodio Andermatt Swiss Alps od 2020. godine, vodeći ga ka statusu Prime Alpine Destination, sa iskusnim timom koji ubrzava rast destinacije, tokom cijele godine.

„Pod Kruckerovim vođstvom, Orascom Development vidi ogromne poslovne potencijale za Andermatt Swiss Alps i Luštica Bay, s fokusom na integraciju obje destinacije, i razvoju obje pojedinačno. Ovaj strateški potez povrđuje, još jednom, viziju Orascom Development-a u stvaranju globalno priznatih destinacija“, navodi se u saopštenju kompanije.

Izvršni direktor grupacije Orascom Development, Omar El Hamamsy, rekao je da je izuzetno ponosan na impozantan razvoj koji je Orascom Development ostvario na transformacionom putu od porodičnog preduzeća do globalno priznate kompanije, koja se pozicionirala i uživa atribut jedne od vodećih na svijetu.

„Sa dodatkom 250 novih članova tima u visokom menadžmentu širom naše kompanije, ne samo da smo unapredili tim, već smo postigli i značajne poslovne uspjehe – prodajući dvije hiljade domova i ugostivši 2,5 miliona gostiju u hotelima, samo u protekloj godini“, naveo je El Hamamsy.

Novi operativni model definisan je u cilju jačanja naredne poslovne faze, na tri evropske destinacije Orascom Development-a.

„Naša posvećenost u privlačenju i ulaganju u izuzetne talente, podizanju korisničkog iskustva, unapređenju komercijalnih i operativnih aktivnosti, povećanju efikasnosti i saradnje, i unapređenju naših održivih praksi, pokreće putanju rasta. Uvjereni u naše zajedničke napore, pozicionirani smo za još veći uspjeh u budućnosti, kao razvojni partner u Evropi, Bliskom Istoku i Severnoj Africi”, dodao je El Hamamsy.

Krucker je naveo da je veoma zadovoljan što može preuzeti dodatnu odgovornost unutar Orascom Development-a.

„U Luštica Bay-u, cilj je ubrzati kvalitetan model rasta destinacije, kao što smo isti uspješno realizovali u Andermatt-u“, dodao je Krucker.

ECOBOS, kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, osnovana je 2010. godine između Orascom Developmenta i Imerys-a, izgradila je prve domove u West Carclaze Garden Village-u prošle godine.

Maher Maksoud će, kao izvršni direktor ECOBOS-a, svoje djelovanje usredsrediti na dalji razvoj tog projekta.

Iz kompanije su kazali da je njegov doprinos Luštica Bay-u, od imenovanja za izvršnog direktora 2020. godine, duboko cijenjen.

Maksoud je dodao da se raduje vođenju sljedeće faze za ECOBOS, dok napreduju u razvoju i privlačenju više investitora.

„Uz naše partnere, kreiramo trajne uspjehe u Velikoj Britaniji“, zaključio je Maksoud.

