Lipovski ponudio pomoć u otklanjanju posljedica sajber napada

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Češke Jan Lipovski ponudio je pomoć te države Crnoj Gori u otklanjanju posljedica sajber napada.

Lipovski je to kazao na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, u svim razgovorima s najvišim zvaničnicima potvrđena je neprikosnovena podrška evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona.

„Potvrđen je takođe i zajednički pogled na mogućnosti unapređenja međudržavnih odnosa Crne Gore i Češke i jasno identifikovani pravci njihovog razvoja, sa akcentom na ekonomiju, posebno saobraćaj, energetiku i turizam“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Lipovski je upoznao Đukanovića sa prioritetnim potezima češkog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) do kraja godine, među kojima je u vrhu posvećenost Zapadnom Balkanu.

„On je ponudio pomoć Crnoj Gori i u otklanjanju posljedica sajber napada koji pogađa našu zemlju“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se Đukanović na kraju posjete Češkoj sastao sa ranijim ministrom vanjskih poslova Karelom Švarzenbergom koji je predsjedavao Savjetom za opšte poslove EU 2009. godine, kada je procesuirana aplikacija Crne Gore za članstvo.

Đukanović je posjetu Pragu završio intervjuima Češkoj Tv24 i Slobodnoj Evropi čije je sjedište u Pragu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS