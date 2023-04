Kupuju dva helikoptera za MUP

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku o kupovini dva helikoptera za Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i za tu svrhu opredijelila od 12,5 do 18 miliona EUR po helikopteru.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojena je informacija o potrebi nabavke srednjih višenamjenskih helikoptera za MUP).

Informacija se, kako se dodaje, odnosi na nabavku dva nova ili korišćena srednja višenamjenska helikoptera sa određenom opremom i pripadajućom instalacijom, kao i obukom pilotskog i tehničkog osoblja.

“Neophodna sredstva za nabavku novih helikoptera iznose od 12,5 do 18 miliona EUR (po jednom helikopteru) bez poreza, dok bi cijena koštanja polovnih helikoptera iznosila od osam do 10 miliona EUR po jednom helikopteru”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nabavka novih ili korišćenih srednjih višenamjenskih helikoptera će unaprijediti sistem zaštite i spašavanja kroz pružanje usluga građanima.

“Prethodno je više institucija koje koriste usluge Avio helikopterske jedinice, Ministarstvo zdravlja (Klinički centar Crne Gore), Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Crveni krst, Gorska služba spašavanja, Uprava policije i Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, dostavilo Direktoratu za zaštitu i spašavanje mišljenja o opravdanosti nabavke novih helikoptera”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da kako država nema kapaciteta da za potrebe svake službe ili institucije pojedinačno, opredijeli sredstva (helikopter) i osoblje, analizom je utvrđeno da bi nabavka dva helikoptera imala pozitivan efekat i unaprijedila bi se efikasnost svake od navedenih institucija.

“Tim povodom, zaduženo je MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje, da sprovedu proces izbora srednjih višenamjenskih helikoptera, te nakon toga sprovede postupak javne nabavke dva nova ili korišćena dvomotorna srednja višenamjenska helikoptera, za potrebe Avio-helikopterske jedinice MUP-a”, kazali su iz Vlade.

Na sjednici je usvojen prilog Izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori 2023. koji se odnosi na period 6. juna prošle do 31. marta ove godine.

“Prilog Izvještaju se, u skladu sa utvrđenom praksom, priprema i dostavlja EK dva puta godišnje, čime se formalno informiše o ukupnim aktivnostima koje se realizuje u okviru procesa pristupanja”, kaže se u saopšteju.

Pojašanjava se da prilog predstavlja značajnu polaznu osnovu prilikom izrade godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad.

“Njegova struktura prati koncept posljednjeg Izvještaja EK za Crnu Goru iz 2022. godine, na način da je usklađena sa revidiranom metodologijom proširenja EU i klasterskim pristupom koji grupiše srodna poglavlja u šest tematskih cjelina”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u dokumentu je detaljno prikazano stanje pregovora u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, reforme javne uprave, kao i stanje u pogledu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 poglavlja pravne tekovine Evropske unije (EU).

Vlada je donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine Unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja sloboda kretanja kapitala, informatičko društvo i mediji, porezi, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, finansijski nadzor i finansijske i budžetske odredbe, čime se pregovaračka struktura prilagođava aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa.

Vlada je donijela akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019 – 2024, za ovu godinu, i usvojila izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu.

Kako se dodaje, realizacija akcionog plana za ovu godinu doprinijeće jačanju multidisciplinarnog pristupa borbi protiv trgovine ljudima u otkrivanju i procesuiranju tih krivičnih djela, poboljšanju identifikacije potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima jačanjem stručnih kapaciteta predstavnika organa za sprovođenje zakona.

Navodi se da će realizacija akcionog plana doprinijeti i obezbjeđivanju veće informisanosti cjelokupne javnosti, posebno osjetljivih kategorija stanovništva i jačanju njihove otpornosti prema potencijalnim izazovima.

U Izvještaju o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu je istaknuto da je od 65 aktivnosti realizovano 36 (55 odsto), 15 djelimično realizovano (23 odsto), dok je nerealizovanih bilo 14 (22 odsto).

Na sjednici je usvojena informacija o komunikacionoj kampanji u sprovođenju digitalne transformacije Crne Gore.

Komunikacionom kampanjom, kako je naglašeno u diskusiji, želi se postići prevashodno kontinuirano procentualno povećenje broja državnih organa koji će sprovoditi zajedničke aktivnosti, sa ciljem davanja poruka istog sadržaja građanima i privredi, kao i neophodne sinhronizacije državne uprave u komunikaciji u oblasti digitalne transformacije.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo javne uprave da formira radni tim za pripremu akcionog plana za sprovođenje komunikacione kampanje digitalne transformacije za 2023-2024 godinu”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na predlog kolektivnog ugovora za službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Na sjednici su usvojeni izvještaj o realizaciji akcionog plana strategije manjinske politike 2019-2023 za 2021/2022. godinu i izvještaj o realizaciji akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja zvanične statistike 2019-2023. godina za prošlu godinu i donijet je akcioni plan za ovu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS