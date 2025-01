Krapović suspendovao Anđušića do okončanja postupka

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović suspendovao je zaposlenog u tom resoru Borisa Anđušića, protiv kojeg je Osnovni sud u Podgorici pokrenuo krivični postupak.

Iz Ministarstva odbrane kazali su da je Osnovni sud u Podgorici danas je, putem pošte, dostavio obavještenje o okolnostima vođenja krivičnog postupka protiv Anđušića.

“S obzirom da je prema imenovanom pokrenut krivični postupak, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Krapović je odmah reagovao i Anđušića suspendovao”, kaže se u saopštenju.

