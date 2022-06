Konjević: Nove regionalne inicijative iscrpljuju resurse Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora aktivno učestvuje u brojnim regionalnim inicijativama, kakve su Berlinski proces i CEFTA i nema potrebe da se dodatno opterećuje novim koje iziskuju kako finansijske tako i ljudske resurse, ocijenio je ministar odbrane Raško Konjević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sa sastanka Konjevića i ambasadora Slovačke Borisa Gandela poručeno je da prioritet crnogorske Vlade mora biti ubrzanje procesa evropskih integracija, snaženje institucija u cilju kvalitetnijeg odgovora na maligni uticaj trećih strana, kao i povratak povjerenja stranih investitora.

Prema riječima Konjevića, integracija u Evropsku uniju (EU) za Crnu Goru nema alternativu.

“Aktivno učestvujemo u brojnim regionalnim inicijativama, kakve su Berlinski proces I CEFTA, i nema potrebe da se dodatno opterećujemo novim koje iziskuju kako finansijske tako i ljudske resurse. Naše kapacitete treba da usmjerimo na ispunjavanje obaveza ka EU“, kazao je Konjević.

Na sastanku je, kako se navodi, razgovarano i o ratu u Ukrajini i značaju integracija za očuvanje mira, stabilnosti i bezbjednosti na teritoriji cijele Evrope.

Konjević je kazao da će Vlada na sjutrašnjoj sjednici odlučiti o novom paketu pomoći Ukrajini.

“Još nijesmo svjesni koliko je invazija Ruske Federacije na ovu nezavisnu i suverenu evropsku državu izmijenila arhitekturu Evrope na bezbjednosnom, političkom, ali i ekonomskom planu”, rekao je Konjević, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sagovornici su se saglasili da je važno da EU osnaži i osvježi proces integracija, kao i da mu daju novi impuls koji bi bio stimulišući za države koje su u procesu integracija, kao i one koje tome teže.

Gandel je istakao da Slovačka sa velikim interesovanjem prati dešavanja u Crnoj Gori i da se već osjeća nova volja prema evropskim integracijama.

On je dodao da je jedan period izgubljen, navodeći da je posljednji izvještaj Evropske komisije bio najgori do sada.

„Naredni, koji se radi u oktobru, mora biti drugačiji“, naglasio je Gandel.

On je rekao da Slovačka želi sve države Zapadnog Balkana da vidi u EU, a da Crna Gora mora vratiti vodeću ulogu u regionu koju je imala u tom procesu.

“Nadam se da će se Brisel ubuduće više koncentrisati na političku, a manje na tehničku stranu vaših integracija“, kazao je Gandel.

