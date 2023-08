Jovović: Nadležni da konkretnim radnjama zaštite ustavnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Matica crnogorska apelovala je na nadležne državne organe da konkretnim radnjama zaštite ustavnost i zakonitost Crne Gore.

Predsjednik Matice crnogorske Ivan Jovović rekao je da crnogorsko društvo bez prestanka svjedoči grubim nasrtajima na ustavne kategorije savremene Crne Gore.

“Njene nacionalne simbole, multietničke i građanske vrijednosti, kao i lični integritet i bezbjednost novinara i medijskih kuća koje ne prihvataju diktat vlasti”, naveo je Jovović.

On je rekao da odsustvo adekvatnog reagovanja institucija države, pruža nedvosmislenu političku podršku napadima na ustavne kategorije.

“Kao i crnogorske nacionalne vrijednosti, s već poznatim repertoarom: od prisvajanja cjelokupne hiljadugodišnje crnogorske kulturne baštine, nepriznavanja crnogorske nacije, kulture, jezika, i neizostavno – Crnogorske pravoslavne crkve”, dodao je Jovović.

Kako je kazao, “ostrašćeni srpski nacionalisti” uz to grubo napadaju pripadnike drugih naroda i njihove istaknute predstavnike u nacionalnim partijama.

“Samo se treba prisjetiti nedavnog anticivilizacijskog i šovinističkog čina nepoštovanja državne himne gradonačelnika Nikšiča, kojim je na besprizoran način vrijeđao sve građane lojalne državi, braneći se tezom o tzv. ugroženosti prava Srba u našoj zemlji”, rekao je Jovović.

On je kazao da javnost svjedoči brutalnim prijetnjama medijima crnogorskog i građanskog predznaka.

“Samo zarad njihove odbrane crnogorskog nacionalnog osjećaja, zalaganju za vrijednosti građanskog društva i otporu nabujalom hegemonizmu Velike Srbije. Onom koji nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. godine, ponovo vidi neku mogućnost koja je na tragu obezdržavljenja Crne Gore, na ideološkoj matrici tzv. Podgoričke skupštine”, rekao je Jovović.

Prema njegovim riječima, to su one iste snage, samo u drugom obliku, kojima najviše odgovara status Crne Gore kao 27. izborne jedinice Srbije.

On je pozvao nadležne institucije i službe da adekvatno djeluju u konkretnim slučajevima i da se, shodno zakonu, sankcionišu vinovnici i učesnici inkriminisanih radnji.

Jovović je rekao da se ne smije dozvoliti da državne institucije svojim nečinjenjem crnogorsko društvo uvedu u zonu samovolje i bezakonja.

Kako je dodao, to, u prilikama izraženih društvenih i političkih podjela, može dovesti Crnu Goru do neželjenih incidenata s nesagledivim posljedicama.

Jovović je rekao da ispadi i prijetnje kulminaciju doživljavaju ovih dana preko napada na uređivačku koncepciju Antene M, poslanika Adrijana Vuksanovića, i mnoge druge pojedince i organizacije koje se oštro suprotstavljaju takvoj politici.

“Zbog toga apelujemo na nadležne državne organe da konkretnim radnjama zaštite ustavnost i zakonitost Crne Gore”, poručio je Jovović.

Prema njegovim riječima, od njihovog profesionalnog odnosa zavisi očuvanje društvenog poretka, mira, prosperiteta Crne Gore i njenih građana.

“To nikada ne smiju smetnuti s uma”, zaključio je Jovović

