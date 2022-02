Joković: Nijesmo htjeli da rušimo prvu vladu nakon 30 godina DPS vladavine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković je kazao da nijesu htjeli da sruše Vladu jer je prva koja je formirana nakon 30 godina vladavine Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

“Mi nijesmo htjeli da budemo ti koji su je srušili, ali ne žalimo za njom”, rekao je Joković novinarima nakon sjednice.

Prema riječima Jokovića, SNP bi glasao za smjenu Vlade da DPS nije glasao.

Poslanici SNP su prije glasanja napustili salu, a isto su učinili i poslanici Demokratskog fronta (DF), Pokreta za promjene (PzP).

