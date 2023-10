Izostanak monitoringa svih strana u proces popisa može uticati na njegov kredibilitet

Podgorica, (MINA) – Izostanak monitoringa, odnosno uključenosti svih zainteresovanih strana u proces popisa mogu uticati na transparentnost i kredibilitet samog procesa, poručili su ambasadori država Kvinte na sastanku sa predstavnicima opozicionih partija.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), lideri opozicionih partija sastali su u četvrtak sa ambasadorima zemalja Kvinte i delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković i generalni sekretar te stranke Aleksandar Bogdanović, predsjednik Socijalemokrata Damir Šehović, predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan.

Ispred država Kvinte, sastanku su prisustvovali ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Džudi Rajzing Rajnke, Peter Felten, Don Meken, Andreina Marsela.

Sastanku je iz delegacije EU u Crnoj Gori prisustvovao zamjenik ambasadorke EU Rikardo Siri, a iz ambasade Francuske otpravnik poslova Johann Uhres.

Kako se navodi, tokom razgovora, predstavnici međunarodne zajednice upoznati su sa stavovima opozicije povodom popisa, ali i najnovijih navoda o formiranju nove vlade.

Ambasadori su, kako se dodaje, izrazili interesovanje za pojedine tehničke aspekte procesa, a posebno za impementaciju aktuelnog Zakona o popisu stanovništva.

Oni su ukazali na važnost poštovanja svih zakonskih odredbi u svim društvenim procesima, pa i kada je u pitanju popis stanovništva.

„Ambasadori su zahvalili na detaljno predočenim stavovima opozicionih lidera i u tom pravcu notirali zabrinutosti lidera opozicije da tehnički nedostaci, ali i izostanak monitoringa, odnosno uključenosti svih zainteresovanih strana u proces popisa mogu uticati na transparentnost i kredibilitet samog procesa“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici diplomatskog kora su, kako se dodaje, ponovili nepromijenjen stav da očekuju formiranje vlade koja je na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti, i koja može predstavljati pouzdanog partnera zemaljama Kvinte i EU.

U saopštenju se navodi da su predstavnici opozicije informisali sagovornike sa zaključcima relevantnih društveno-političkih aktera, koji navode na sumnju u zakonitost cjelokupnog procesa.

„Tim povodom, naglašeno je da postoje brojni logističko-organizacioni propusti nadležnih organa u pripremi procesa, kao i da, u kontekstu nefunkcionalnosti institucija i polarizacije društva koja se produbila u posljednje tri godine – ne postoji ni stabilan društveno-politički ambijent“, kaže se u saopštenju.

Sve to, kako su istakli lideri opozicije, zajedno govori da pored formalno pravnih, ne postoje ni tehnički uslovi koji bi omogućili da popis bude sproveden na otvoren, kvalitetan i vjerodostojan način.

Navodi se da je Živković ponovio stav DPS-a da je popis neophodno odložiti kako bi se obezbijedio širi politički dijalog i pripremili svi potrebni uslovi za njegovo održavanja, uz obavezan unutrašnji politički i međunarodni ekspertski monitoring, kako je to rađeno i na prethodnim popisima 2003. i 2011. godine.

Živković je dodao da ukoliko ipak ne dođe do odlaganja popisa – krajnja varijanta može biti bojkot, čime, kako se dodaje, konačni podaci ne bi bili relevantni.

Šehović je, kako se navodi, ukazao na politički aspekt popisa, ističući da je namjera određenih struktura, koje su u prilici da upravljaju procesom, mijenjanje građanskog karaktera Crne Gore.

On je naveo da ta opasnost prijeti Crnoj Gori ukoliko ti politički subjekti budu u prilici i da se nađu u budućoj vlasti.

U pogledu tehničkih aspekata popisa, Šehović je, kako se navodi, izrazio sumnju da postoji prostor za zloupotrebu dobijenih podataka, posebno na lokalnom nivou, gdje su predsjednici opština ujedno i predsjednici popisnih komisija.

Navodi se da je Belan ukazao na opasnosti upliva državne politike Srbije.

On je, kako se dodaje, zaključio da se Crna Gora ne smije povući pred „idejama velikosrpskog nacionalizma“, koje u popisu stanovništva u Crnoj Gori vide pogodno tle za ispunjavanje svojih interesa.

