I privredni kriminal obuhvaćen ugovorom o izručenju sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je izmijenila ugovor o izručenju sa Srbijom u cilju proširivanja mogućnosti da se i za krivična djela u privrednom poslovanju može dozvoliti izručenje sopstvenih državljana.

Na sjednici je Vlada utvrdila osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora između Crne Gore i Srbije o dopuni ugovora o izručenju i prihvatila tekst ugovora.

Navodi se da ugovorom koji je trenutno na snazi, u okviru krivičnih djela korupcije, za koja se može dozvoliti izručenje sopstvenih državljana, nijesu predviđena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, kao i zloupotreba ovlašćenja u privredi, a koja su predviđena Krivičnim zakonikom Crne Gore.

“Imajući u vidu značaj i učešće ovih djela kod obje strane u pogledu krivičnog gonjenja i kažnjavanja za krivična djela korupcije, nametnula se potreba izmjene ugovora sa ciljem proširivanja mogućnosti da se i za ova krivična djela može dozvoliti izručenje sopstvenih državljana”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su istovremeno, ta krivična djela tj. kvalifikovani oblik, dodatno značajna u pogledu borbe protiv korupcije i usljed činjenice da njihovo gonjenje u Crnoj Gori spada u nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva, kao ključne institucije u sistemu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Na ovaj način bi se otvorila mogućnost da, u predmetima za pomenuta krivična djela, Crna Gora i Srbija, kao zemlje potpisnice, mogu jedna drugoj na zahtjev izručivati sopstvene državljane radi krivičnog gonjenja, odnosno izdržavanja kazne zatvora”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima.

Kako se navodi, uporedo sa realizacijom projekta Ekološke rekonstrukcije termoelektrane (TE) Pljevlja realizuje se i projekat „Toplifikacija Pljevalja, za čista i topla Pljevlja – izgradnja primarnog toplovoda od TE do grada“ koji je od ogromne važnosti za sve građane Pljevalja, kako sa energestkog tako i sa ekološkog stanovišta.

“U diskusiji je konstatovano da je proglašenjem javnog interesa za realizaciju projekta, odlukom Vlade, povećana efikasnost i efektivnost cijelog procesa operacionalizacije toplifikacije Pljevalja, čime su se ubrzale i prevazišle mnoge administrativne barijere”, kaže se u saopštenju.

Na projektu Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja se od 27. aprila 2022. godine izvode građevinski radovi, a do sada je izvedeno oko 75 odsto posla.

Na sjednici je donijeta odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Berane, Nikšić, Petnjica, Kolašin, Plav, Žabljak, Gusinje, Pljevlja i Mojkovac (sanitarna sječa u ovoj godini).

Iz Vlade su rekli da se odlukom daje na korišćenje drvna masa koja je bila izložena dejstvu požara i drugih abiotičkih činilaca, kao i dejstvu entomoloških i fitopatoloških činilaca.

“Kako je u tekućoj godini došlo do izražene pojave sanitara u četinarskim šumama, dominantno uslijed razvoja potkornjaka, u najkraćem mogućem roku je izvršena doznaka sanitarnih stabala pa je neophodno što prije izvršiti njihovu sječu radi sprečavanja daljih štetnih posledica”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ukupno očekivani minimalni prihod po ovom osnovu iznosi 431.940 EUR.

