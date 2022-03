Gruba zloupotreba glasanja na sjednici SO Kotor

Podgorica, (MINA) – Demokratskoj partiji socijalista (DPS) dostavljen je snimak na kome se, kako je saopšteno iz te stranke, jasno vidi krivotvorenje i zloupotreba glasanja na sjednici Skupštine opštine (SO) Kotor, koja je održana 24. marta.

Iz kotorskog odbora DPS-a kazali su da se na materijalu vidi da čin glasanja ne obavlja odbornik koji je prozvan i jedini ovlašćen da glasa, već to čini druga osoba, za koju je, kako su naveli, utvrđeno da je Milica Ljutić, izabrana 2020. godine za odbornicu na listi DPS-a.

Kako su rekli iz te partije, taj inkriminišući materijal je jasan pokazatelj da je došlo do kršenja Zakona o izboru odbornika i poslanika.

„Dejan Ognjanović i Ljutić su dva člana koji, pored Mladena Donkovića, čine tročlanu grupu za koju postoje osnovi sumnje da je pod pritiskom i političkom korupcijom zloupotrijebila mandat koji je dobila od DPS-a“, kaže se u saopštenju.

Oni su, kako se navodi, zbog toga izbačeni iz partije.

„Povodom protivzakonitog djelovanja Ljutić, zloupotrebe i krivotvorenja glasanja, kao i pomaganja u sprovođenju čina političke korupcije, Opštinski odbor DPS Kotor ubrzo će obavijestiti javnost o narednim potezima“, dodaje se u saopštenju.

