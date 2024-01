Građani kao izvore dezinformacija o popisu vide partije i političare

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori svaki treći građanin primijetio je dezinformacije u vezi sa popisom stanovništva, i svaki treći građanin navodi političare kao glavni izvor dezinformacija o tom procesu, pokazali su rezultati istraživanja koje je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju (CDT) sproveo institut Damar.

Novinar Raskrinkavanja.me Marko Vukajlović rekao je i da su političke partije ocijenjene kao akteri koji su najviše pokušali da utiču na izjašnjavanje građana/ki na popisu.

“Istraživanje je pokazalo da je 35,1 odsto građana/ki primijetilo dezinformacije u vezi sa popisom stanovništva, a 30,7 odsto je odgovorilo da nijesu primijetili”, rekao je Vukajlović.

On je naveo da gotovo polovina ispitanika, odnosno 48,7 odsto, smatra da dezinformacije utiču na povjerenje građana/ki u popis.

“S druge strane, manje od trećine građana/ki, njih 30,5 odsto, misli da dezinformacije uglavnom ili uopšte ne utiču na povjerenje u popis, a svaki peti građanin/ka, njih 20,8 odsto kaže da ne zna da procjeni uticaj dezinformacija na povjerenje građana/ki u proces popisivanja stanovništva”, dodao je Vukajlović.

Prema njegovim riječima, trećina građana/ki, 33,3 odsto, smatra da su političari glavni izvor dezinformacija o popisu u Crnoj Gori.

“S druge strane, svaki četvrti ili njih 25,6 odsto navodi medije iz Crne Gore, dok 8,3 odsto smatra da je Vlada glavni izvor dezinformacija, a 7,8 odsto građana/ki vidi MONSTAT kao izvor dezinformacija”, kazao je Vukajlović.

On je naveo da svaki deseti ispitanik nema mišljenje o tom pitanju.

Vukajlović je rekao da građani/ke vide Srbiju kao susjednu zemlju koja ima najviše uticaja na izjašnjenje građana/ki Crne Gore na popisu.

“Naime, 44,1 odsto ispitanika smatra da Srbija veoma ili uglavnom utiče na izjašnjavanje građana/ki na popisu, spram 36,7 odsto njih koji smatraju da Srbija uopšte ili uglavnom ne utiče”, kazao je Vukajlović.

Da Bosna i Hercegovina veoma ili uglavnom utiče na izjašnjavanje građana/ki Crne Gore na popis, Vukajlović je rekao da smatra 21 odsto ispitanika, a 53 odsto navodi da ta zemlja uopšte ili uglavnom ne utiče na popis.

“17,2 odsto navodi da Albanija veoma ili uglavnom utiče na popis, međutim 58,9 odsto ispitanika smatra da ta zemlja ne vrši uticaj”, naveo je Vukajlović.

Da Hrvatska veoma ili uglavnom utiče na popisno izjašnjavanje, Vukajlović je rekao da smatra 16,4 odsto ispitanika, nasuprot 58,8 odsto koji navode da ta država uopšte ili uglavnom ne utiče.

“Najmanji broj ispitanika, 12,3 odsto vidi značajan uticaj Sjeverne Makedonije, takođe 67,6 odsto smatra da ova zemlja uopšte ili uglavnom ne utiče na popis”, kazao je Vukajlović.

On je naveo da polovina građana/ka (50,5 odsto) smatra da političke partije imaju uticaj na izjašnjavanje na popisu.

“Međutim, postoji i značajan procenat ispitanika (20,7 odsto) koji smatraju da političke partije uopšte ili uglavnom nijesu uticale”, kazao je Vukajlović.

On je rekao da su tri partije prepoznate kao one koje prednjače s uticajem na izjašnjavanje građana/ki na popis sa najvećim procentom odgovora: Nova Srpska demokratija, lidera Andrije Mandića, Demokratska partija socijalista – Danijela Živkovića i Bošnjačka Stranka – Ervina Ibrahimovića.

“Istraživanje pokazuje da 39,9 odsto smatra da vjerske zajednice imaju značajan uticaj, dok 27,8 odsto misli da one imaju malo ili nimalo uticaja na izjašnjavanje građana/ki na popisu”, kazao je Vukajlović.

On je naveo da ispitanici smatraju da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) (50,4 odsto) najaktivnija u pogledu preduzimanja aktivnosti po pitanju izjašnjavanja na popisu kod stanovništva.

Kako je rekao, Islamska zajednica i Crnogorska pravoslavna crkva takođe imaju značajne procente, 24 odsto i 22 odsto, što, kako je dodao Vukajlović, govori da ih ispitanici vide kao zajednice koje vrše uticaj, ali ne toliko kao SPC.

Vukajlović je rekao da katolička crkva ima znatno manji procenat odgovora (3,6 odsto).

Na pitanje u kojoj mjeri smatraju da imaju uticaja kampanje koje sugerišu građanima/kama kako da se izjasne po naciji, vjeri i jeziku, Vukajlović je rekao da oko 13 odsto ispitanika smatra da kampanje koje sugerišu građanima/kama kako da se izjasne po naciji, vjeri i jeziku imaju veoma mnogo uticaja.

Vukajalović je rekao da 18,5 odsto smatra da imaju mnogo uticaja.

“Dodatnih 29,3 odsto ispitanika smatra da kampanje imaju donekle uticaja. S druge strane, 16,8 odsto ispitanika vjeruje da ove kampanje uopšte nemaju uticaja”, dodao je Vukajlović.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 4. do 14. decembra prošle godine na uzorku od 1.004 ispitanika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS