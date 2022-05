Đurović: Prihvatanjem nove metodologije Crna Gora pokazala posvećenost

Podgorica, (MINA) – Prihvatanjem nove metodologije proširenja Evropske unije (EU), Crna Gora je pokazala posvećenost i želju da ubrza pristup evropskoj zajednici naroda, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Iz Skupštine su kazali da je Đurović danas razgovarala sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori, Kristijanom Timonijeom.

Uz podsjećanje da dvije države veže kontinuirani politički dijalog i intenzivna saradnja u mnogim oblastima, Đurović je ukazala na značaj francuske podrške evropskoj aspiraciji Crne Gore.

Ona je, kako su kazali iz Skupštine, navela da integracija u EU ostaje strateško opredjeljenje.

“I da je prihvatanjem nove metodologije proširenja Crna Gora pokazala posvećenost i želju da ubrza pristup evropskoj zajednici naroda”, rekla je Đurović.

Đurović je kazala da je pred aktuelnim sazivom Skupštine zahtjevan period u pogledu ispunjavanja krucijalnih zadataka.

“Naša je intencija da ispunimo očekivanja i građana i evropskih partnera kroz kvalitetan dijalog u Skupštini. Stoga vjerujemo da će Francuska prepoznati napore i želju nove parlamentarne većine da ostvari reforme u ključnim poglavljima kako bi ubrzala proces pristupanja EU“, rekla je ona.

Đurović je, kako se navodi, kazala da postoje velike ambicije i entuzijazam u pogledu ispunjavanja potrebnih kriterijuma u poglavljima 23 i 24.

Prema njenim riječima, cilj Skupštine i Vlade je da do kraja mandata aktuelne vlasti Crna Gora bude spremna za ulazak u evropsku porodicu naroda.

Ona je kazala da se Zapadni Balkan nalazi u izazovnom bezbjednosnom trenutku, i da je važno da NATO i EU na svojoj agendi visoko drže pitanje regiona.

U vezi sa tim, Đurović je, kako su rekli iz Skupštine, zaključila da investiranje u stabilnost i prosperitet regiona Zapadnog Balkana znači investiranje u prosperitet cijele Evrope.

Timonije je, kako se navodi, prenio snažnu poruku podrške novoj parlamentarnoj većini i rekao da očekuje da će Crna Gora postići vidljiv napredak u brojnim oblastima kako bi što prije postala članica EU.

On se osvrnuo na francusko predsjedavanje EU i u tom kontekstu pozdravio konstruktivnu i plodonosnu saradnju Skupštine Crne Gore i francuskog Senata.

Timonije je, kako se dodaje, rekao da je uvjeren da će Đurović doprinijeti prevazilaženju podjela u crnogorskom društvu i akcentovao spremnost Francuske da pruži konkretnu tehničku ekspertizu u reformskim pitanjima.

