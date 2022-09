Đukanović: Spremni za promjenu koja će doći kroz prijevremene izbore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna za promjenu koja će doći kroz prijevremene demokratske izbore, kazao je predsjednik države Milo Đukanović, navodeći da je dobro što se dvogodišnji period propadanja približava kraju.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, primio ministra odbrane Slovenije Marjana Šareca, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

„On je upoznao Šareca sa aktuelnim političkim prilikama u Crnoj Gori, ističući da je dobro što se dvogodišnji period propadanja približava kraju i da smo sada spremni za promjenu koja će doći kroz prijevremene demokratske izbore“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je rekao da je zadovoljan nastavkom sadržajne komunikacije kojom se produbljuju odnosi između Crne Gore i Slovenije.

On je ukazao na važnost redovnog političkog dijaloga najviših državnih predstavnika, što, kako je naveo, potvrđuje razumijevanje, prijateljstvo, ali i snažnu i kontinuiranu podršku Slovenije evropskoj perspektivi regiona.

To je, kako je istakao Đukanović, posebno bilo važno u vremenu posustajanja podrške procesu proširenja.

On je pozdravio saradnju Crne Gore i Slovenije i dva ministarstva u oblasti odbrane, utemeljenu na Sporazumu dvije vlade iz 2007. i upotpunjenu sporazumima o vojno-tehničkoj saradnji 2018. godine.

Đukanović je naglasio da Crna Gora visoko cijeni podršku Slovenije za izbor Podgorice kao sjedišta Regionalnog sajber centra, što dodatno dobija na važnosti u aktuelnim okolnostima.

On je istakao da Crna Gora, kao odgovorna članica NATO-a, pruža važan doprinos Alijansi, što prepoznaju i partneri.

„Uz nadu da će se istrajati u tome da dođe do pune evropeizacije Zapadnog Balkana, što je u interesu svih, ponovio je da je u situaciji ovakvih globalnih poremećaja region istinsko geopolitičko pitanje“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je kazao da tamo gdje nema Evropske unije (EU) u Evropi, ulaze treće strane.

On je zahvalio Sloveniji što je iskreni promoter geopolitičke važnosti regiona.

Šarec je kazao da je Slovenija uvijek podržavala Crnu Goru, i kada nije bilo toliko napretka koliko bi svi zajedno željeli.

On je, u kontekstu aktuelne situacije u Ukrajini, naglasio važnost razumijevanja da Balkan nije završena priča i da se ne smije zaboraviti, jer bi bilo kakvo nepogodno dešavanje u regionu bilo loše za sve.

Šarec je, kako je saopšteno, visoko ocijenio ulogu Crne Gore kao članice NATO-a, koja je u potpunosti opravdala svoje članstvo, i posebno pohvalio saradnju sa Ministarstvom odbrane.

To, kako je naveo, potvrđuje istinske partnerske veze između dvije zemlje.

„Između Crne Gore i Slovenije nema otvorenih pitanja, i privilegija je da dvije države mogu tako sarađivati“, poručio je Šarec.

On se saglasio sa ocjenom o neophodnosti boljeg razumijevanja geopolitičkog značaja Zapadnog Balkana.

Šarec je poručio da ukoliko EU ne bude integrisala sve te zemlje, to će učiniti neko drugi.

„Proces proširenja je u fokusu Slovenije, koja ima veliki interes da nastavi ovakvim putem prema Crnoj Gori i drugim zemljama“, kazao je Šarec.

Kako je naveo, Balkan još nije dio EU, ali jeste dio Evrope, i tako treba gledati na stvari.

Šarec je najavio nastavak intenzivne saradnje kroz brojne projekte od obostranog interesa.

