DPS: Što prije nabaviti lijek potreban za onkološke pacijente

Podgorica, (MINA) – Demokrtska partija socijalista (DPS) pozvala je nadležne da što hitnije nabave lijek 5-fluorouracil potreban za liječenje onkoloških pacijenata.

Iz Komisije za zdravstvo DPS-a, rekli su da se Crna Gora nalazi na četvrtom mjestu liste država u kojima se najviše umire od kancera.

Oni su naveli da je prema podacima World Cancer Research Foundation, na prvom mjestu Mongolija, a slijede Srbija i Mađarska.

“Prema procjenama u Crnoj Gori je u 2021. godine bilo oko 3,2 hiljade novih slučajeva kancera, a umrlo je 1,7 hiljada ljudi. I pored tako poražavajućih rezultata, očito nas očekuju još crnji dani jer oni koji bi trebalo, ne rade svoj posao na odgovoran način”, kazali su iz DPS-a.

Oni su rekli da Montefarm, osnovan sa ciljem da vrši snabdjevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova ljekovima, isto to stanovništvo ostavlja bez ljekova.

“Već su nas navikli da bolnice ostaju bez hidrogena koji se u medicini koristi bezmalo 150 godina”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Prema njihovim riječima, najnovnija i najporaznija je činjenica da će najteži, onkološki pacijenti, ostati bez osnovnog lijeka za liječenje brojnih tipova kancera.

Kako se navodi, u pitanju je lijek 5-fluorouracil (5-FU) koji se koristi još od 1962. godine u medicini, tako da je već decenijama dokazana njegova efikasnost u različitim indikacijama.

Iz DPS-a su rekli da se taj lijek upotrebljava u protokolima za liječenje različitih vrsta karcinoma, uključujući karcinom debelog crijeva, jednjaka, želuca, gušterače, dojke, glave i vrata, kože, oka.

Kako se dodaje, dvije grupe pacijenata pogođene si nedostatkom tog lijeka.

“Prva grupa su pacijenti koji već primaju terapiju po protokolima koji se zasnivaju na 5FU, a druga grupa su pacijenti sa novootkrivenim tumorima koji tek moraju da započnu terapiju tim lijekom”, kazali su iz DPS-a.

Oni su naveli da prekidanje već započete terapije, kao i odlaganje terapije sa 5FU, dovodi do nesagledivih posljedica po pacijenta kao pojedinca, ali i po društvo kao cijelinu.

“Pozivamo nadležne da se uozbilje, da što hitnije iznađu rješenje i obezbijede taj lijek prijeko potreban za brojne onkološke pacijente i na taj način im omoguće borbu sa opakom bolešću i pruže nadu u izlječenje”, poručili su iz DPS-a.

