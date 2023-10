DPS pisao EK i Eurostatu: Traže odgađanje popisa i uključivanje međunarodnih partnera

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) obratila se Evropskoj komisiji (EK) i Eurostatu povodom odluke Vlade u tehničkom mandatu da se popis stanovništva u Crnoj Gori održi od 1. do 15. novemba, i zatražila od međunarodnih partnera da se uključe u taj proces.

DPS je, u pismima komesaru za ekonomiju Evropske komisije Paolu Gentiloniju i generalnoj direktorki EUROSTAT-a Mariani Kocevoj, naveo da ta partija traži odgađanje popisa i uključivanje međunarodnih partnera u kompletan proces.

Iz DPS-a su saopštili da su u pismima ukazali na pojedine elemente koji mogu ugroziti taj, za državu izuzetno značajan proces.

Oni su pozvali međunarodne partnere da se svojim institucionalnim autoritetom uključe u to važno pitanje za Crnu Goru.

Iz DPS-a su istakli da je popis stanovništva jedno od najozbiljnijih i najkompleksnijih državnih poslova koje iz domena statistike treba da omogući kompletnu sliku o stanovništvu i njegovim karakteristikama, kao i o stambenom fondu države.

„Dobijeni podaci treba da imaju višestruku namjenu, odnosno da se primjenjuju kako za definisanje i sprovođenje vladinih politika, tako i za naučna istraživanja, biznis zajednicu, civilno društvo i širu javnost“, dodali su iz te partije.

To, kako su naveli, podrazumijeva da popis stanovništva treba da ima kvalitetnu tehničku pripremu, primjenu međunarodnih preporuka i standarda, kao i stabilan društveno-politički ambijent koji će garantovati uključenost svih zainteresovanih strana i sigurnost popisivača.

„Imajući u vidu aktuelni društveno-politički ambijent, koji karakteriše urušavanje institucionalnog sistema, visoke političke tenzije i polarizacija društva, popis stanovništva ne može biti sproveden na kvalitetan, sveobuhvatan, otvoren i transparentan način“, ocijenili su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, to potvrđuje i činjenica da mjesec prije popisa nijesu pripremljene sve aktivnosti za njegovo održavanje u skladu sa zakonskim procedurama, odnosno nijesu obezbijeđeni logističko-tehnički uslovi, kao ni uputstva za instruktore i popisivače i metodologija za pripremu organizacije i sprovođenje popisa.

Iz DPS-a su kazali da se kao ključni problem popisa izdvaja činjenica da u Crnoj Gori nijesu utvrđene granice Podgorice, Tuzi i Zete.

„To podrazumijeva nemogućnost donošenja odluka Skupština opština o naseljima i granicama naselja kao osnovnog elementa na osnovu kojeg se formiraju statistički krugovi, koji obuhvataju naselja na bazi katastarskih opština“, pojasnili su iz DPS-a.

Oni su dodali da je, u svjetlu činjenice da su predsjednici opština ujedno i predsjednici popisnih komisija, nejasno kako će biti organizovan popis u pojedinim opštinama gdje vlada politička kriza.

Iz DPS-a su kazali da institucije u Crnoj Gori ne funkcionišu u punom kapacitetu, da Vlada duže od godinu funkcioniše u tehničkom mandatu, da Skupština ne funkcioniše od jula jer nije izabran novi šef parlamenta, kao i da je neizvjesno kada će i da li će nova vlada biti formirana.

„Uvažavajući sve navedeno, DPS vjeruje da ne postoje uslovi da se popis stanovništva sprovede u planiranom terminu na način da ukupna javnost ima povjerenja u rezultate popisa, naročito bez kontrole međunarodnih partnera koji će svojim kredibilitetom garantovati kvalitet ukupnog procesa“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su svjesni da se mora osigurati da Crna Gora ne posustane sa evropskog puta i istraje u namjerama izgradnje prosperitetnog, građanskog društva.

„Mi snažno ostajemo posvećeni borbi za demokratske i evropske vrijednosti društva, a u tom duhu vjerujemo da treba da se sprovede i popis stanovništva“, zaključili su iz DPS-a.

