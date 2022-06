DPS: Krivične prijave zbog pravnog nasilja

Podgorica, (MINA) – Izbor funkcionera Građanskog pokreta URA Omera Bajraktarija za predsjednika Opštine Ulcinj je nezakonit, saopštili su iz ulcinjskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), dodajući da će podnijeti krivičnu prijavu protiv svih učesnika u tom, kako su kazali, pravnom nasilju.

Iz DPS su rekli da je današnja sjednica Skuštine opštine (SO) nezakonita i nelegitimno održana sjednica.

“Devetnaest odbornika, na čelu sa (Gencijem) Nimanbeguom ušlo je u zonu krivične odgovornosti prekoračujući svoja ovlašćenja i čineći krivično djelo iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika za kojeg je nadležno Specijalno državno tužilaštvo”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je upravni inspektor, bio saučesnik u današnjoj nezakonitoj akciji.

“Jer je zloupotrebom ovlašćenja potpuno nezakonito vršio nadzor nad subjektom koji ne može biti subjekt upravnog nadzora i tom prilikom je očigledno postupao po nečijem nalogu”, dodaje se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da sve što se danas desilo na sjednici predstavlja klasičnu zloupotrebu službenog položaja “i to po političkom nalogu kojima se nažalost povinovala i Uprava policije”.

“Pravno ćemo istrajavati da se utvrde sve činjenice i okolnosti današnje sjednice a javnost treba da zna da lica koja su danas izabrana nemaju nikakva ovlašćenja budući da su izabrana na nezakonito održanoj sjednici uz brutalno kršrnje procedure”, poručili su iz DPS-a.

