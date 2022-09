Đeljošaj: Očekujem da Abazović bude mandatar za sastav nove vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj kazao je da očekuje da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović bude mandatar za sastav nove vlade.

Đeljošaj je u saopštenju naveo da je bilo očekivano da oni koji su “bez konsultacija, brzopleto i bez analize šta sjutra”, srušili 43. vladu Abazovića, imaju plan B, odnosno drugo rješenje.

“Upozoravao sam tih dana da je to ishitrena odluka, dugoročno štetnija za naša dešavanja od odluka koje je 43. vlada donijela za 100 dana. A situacija u našoj državi jasno pokazuje da nije bio razlog rušenja ove vlade, ono što se bukvalno najviše tih dana potenciralo”, rekao je Đeljošaj.

On je ocijenio da je Abazović formirao najinkluzivniju vladu ikada u Crnoj Gori, da su manjinske partije bile ravnopravni partneri u toj vladi, i zastupljeni više nego ikada prije.

“Sa pažnjom pratimo razgovore oko formiranja nove vlade i sporazum partija koje čine većinu od 41 poslanika. Očekujem da Dritan Abazović bude mandatar za sastav nove vlade”, istakao je Đeljošaj.

Prema riječima Đeljošaja, manjinama bi ta činjenica olakšala poziciju odluke da pregovaraju, ali i da budu dio 44. vlade, ukoliko su javni pozivi za učestvovanje u novoj vladi bili iskreni prema manjinama.

