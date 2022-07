Crna Gora više ne smije biti talac svađalačke politike

Podgorica, (MINA) – Crna Gora više nikad ne smije biti talac neodgovorne, svađalačke, remetilačke i pogubne politike koju Socijaldemokratska partija (SDP) vjerno čuva za sebe, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz SDP-a su ranije naveli da je tvrdoglavo insistiranje na pitanjima pojedinih vjerskih zajednica i pokušaj da se mimo javnosti, potpuno netransparentno, nametne neustavni i nezakoniti tekst Temeljnog ugovora, čin vrhunske političke neodgovornosti.

Kako su kazali iz GP URA, dok ta partija odlučno korača i slijedi evropski put, SDP ostaje zaglavljen u prošlosti uz ekstremizam, mržnju i frustracije koje samo deklarativno pokušavaju da zamagle evropskom pričom.

Iz URA-e su rekli da SDP i svi ostali subjekti, koji u potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) vide iracionalnu apokalipsu, i dalje nijesu naveli šta u tom ugovoru nije u skladu sa zakonima i Ustavom, i da to dovoljno govori o racionalnosti njihovih političkih stavova.

“Dakle nijesu problem članovi i odredbe ugovora, koji je usklađen sa svim zakonskim regulama države i čuva njene interese, već je problem destruktivna politika – politika prošlosti koji podstiče mržnju, netrpeljivost i ekstremizam a čiji je talac SDP i njegovi visoki funkcioneri”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to nije evropska politika koju SDP zdušno brani.

Evropska politika su, kako su kazali iz URA-e, mostovi, saradnja, suživot i jednaka prava i obaveze za sve.

Iz GP URA su poručili da Crna Gora i njeni državni interesi, uz evropski put koji slijedi, nijesu nikad bili sigurniji, sve dok kormilo na tom putu drži programska politika te partije.

Oni su podsjetilli da otvoreno pitanje potpisivanja Temeljnog ugovora sa SPC ne datira od juče, već da figurira deceniju.

“Ako je SDP to pitanje gurao pod tepih kada je bio vlast, što je uticalo na sve nepovoljnije stanje i po Crnu Goru i po druge subjekte u ovom procesu, URA to neće da radi”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su podjsetili da je, dok je SDP bio vlast, Crnogorska pravoslavna crkava, za koju smatraju da je obespravljena u ovom procesu, bila evidentirana kao nevladina organizacija, dok je sada registrovana kao punopravna religijska zajednica kao i bilo koja druga u Crnoj Gori.

“Kreiramo odgovornu, državnu evropsku politiku, politiku zagledanu u budućnost i preuzimamo odgovornost. Naša politika ne dijeli, naša politika spaja, i to smo pokazali u nebrojano situacija do sada”, naveli su iz URA-e.

Iz te partije tvrde da je cijeli proces oko potpisivanja Temeljnog ugovora dostupan javnosti, da je nacrt dokumenta objelodanjen i da se ništa ne radi iza zatvorenih vrata, nego uz maksimalnu transparentnost.

“To što pojedinci i neki subjekti u javnom životu, poput SDP-a, imaju virus prošlosti i iracionalne strahove iz kojih nerijetko siju mržnju, netrpeljivost i ekstremizam nije problem URA, a ne smije biti problem ni Crne Gore i njenih građana koji većinski žele normalan, evropski život i vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

