Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena razvijanju saradnje sa Kinom kao značajnim akterom u međunarodnoj zajednici, saopštio je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović.

Perović se sastao danas sa delegacijom Ambasade Kine u Crnoj Gori, predvođenom ambasadorom Fanom Kunom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Perović je izrazio zadovoljstvo zbog tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa Crne Gore i Kine, koji predstavljaju snažan temelj za dalje razvijanje saradnje u brojnim oblastima.

Perović je, kako se navodi, istakao da će Crna Gora, kao punopravna NATO članica, sa statusom kandidata za članstvo u EU, ostati posvećena razvijanju saradnje sa Kinom kao značajnim akterom u međunarodnoj zajednici.

Kun je rekao da je uvjeren da postoji potencijal za dodatno snaženje bilateralne saradnje dvije države u budućnosti u domenima od obostranog interesa, na temeljima međusobnog uvažavanja i poštovanja.

