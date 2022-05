Crna Gora i Kina njeguju sadržajne odnose i u vremenu globalnih izazova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina njeguju prijateljske i sadržajne odnose, čak i u vremenu krupnih globalnih izazova kakav je epidemija, poručio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je danas primio u oproštajnu posjetu ambasadora Kine Liu Jina.

“U kontekstu bilateralnih odnosa, sagovornici su apostrofirali ekonomsku saradnju, a kao najznačajniji infrastrukturni projekat izdvojili su prvu dionicu autoputa Bar-Boljare, kao trajni primjer crnogorsko-kineske saradnje”, kaže se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova.

Krivokapić je kazao da je Crna Gora posvećena daljem razvoju saradnje sa Kinom – kao značajnim akterom u međunarodnim odnosima.

Navodi se da je ocijenjeno da dvije države poštuju međusobne strateške i razvojne puteve.

“Za Crnu Goru su vanjskopolitički prioriteti, kredibilno NATO članstvo i evropski integracioni put, polazne osnove međunarodnog djelovanja, na osnovu kojeg, između ostalog, Crna Gora razvija bilateralne odnose”, navodi se u saopštenju.

