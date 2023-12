Cilj Vlade jačanje obrazovnog sistema i reforme na svim nivoima

Podgorica, (MINA) – Cilj i fokus Vlade i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) biće jačanje obrazovnog sistema i reforme na svim nivoima, poručila je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz MPNI, Jakšić Stojanović je u ponedjeljak sa američkom ambasadorkom Džudi Rajzing Rajnke razgovarala o nastavku uspješne saradnje Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Jakšić Stojanović je, kako se navodi, upoznala Rajnke sa aktivnostima koje je Ministarstvo preduzelo u veoma kratkom roku, kao što su digitalizacija u svim školama i početak bilingualnog obrazovanja od prvog razreda osnovne škole već od naredne školske godine, kao i unapređenje dualnog obrazovanja.

Na sastanku su, kao ključni aspekati saradnje između Crne Gore i SAD, istaknuti programi razmjene u SAD na svim nivoima, kao što su FLEX i TechGirls srednjoškolske razmjene.

Navodi se da su među ključnim programima i univerzitetska, jednosemestralna razmjena na osnovnim studijama Global UGRAD, omladinska razmjena fokusirana na društvenu angažovanost BOLD, kao i akademski Fulbright programi na postidiplomskom nivou.

“Posebno je istaknut veliki broj donacija, programa i investicija u rekonstrukciji školske infrastrukture, koje finansiraju SAD u cilju poboljšanja nivoa obrazovanja u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je razgovarano i o jačanju saradnje u oblasti nauke i tehnologije, Strategiji pametne specijalizacije, doktorskim studijama u Crnoj Gori, aktivnostima na razvijanju različitih obrazovnih prilika za građane Crne Gore, kao i brojnim programima koje SAD već ili treba da realizuje u Crnoj Gori.

“Jakšić Stojanović i Rajzing Rajnke su se usaglasile da će nastaviti dobru saradnju između dvije države kako na polju prosvjete, tako i na polju nauke i inovacija”, navodi se u saopštenju.

