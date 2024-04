Bilčik: Evropski put Crne Gore ponovo na pravom kolosjeku

Brisel, (MINA) – Evropski put Crne Gore ponovo je na pravom kolosjeku, ocijenio je poslanik Evropskog parlamenta (EP) i predsjedavajući Delegacije odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Crne Gore, Vladimir Biličik.

On je to rekao na sjednici Odbora za vanjske poslove EP u Briselu.

“Nadam se da ćemo uskoro čuti crnogorski jezik na hodnicima EP“, kazao Bilčkik.

Premijer Milojko Spajić, kako je saopšteno iz Vlade, kazao je da je sve što je urađeno u prvih pet mjeseci rada aktuelne Vlade, imalo za cilj ubrzanje evropskog puta.

“A rezultat je očigledan, Crna Gora je ostala predvodnica u integracijama i konačno trči prema cilju – punopravnom članstvu u EU”, kazao je Spajić.

Spajić je, kako je saopšteno, naglasio da je članstvo u EU ključni spoljnopolitički prioritet države, i da u tom nastojanju Crna Gora ne traži prečice, jer ima punu posvećenost da kroz tražene reforme ispuni zahtjeve.

Navodi se da inkluzivnost, koju je Vlada pokazala prilikom rješavanja pitanja popisa, uticala je da se smanji polarizacija i to je omogućilo otvoreni dijalog, koji je, kako se dodaje, doveo do ogromne podrške za sve važne odluke, posebno na polju vladavine prave.

Spajić je rekao da Crna Gora nije ista zemlja koja je započela pregovarački proces prije 12 godina.

On smatra da je transformacija čitavog društva evidentna, a institucionalni i zakonodavni okviri su skoro u potpunosti reformisani.

“Na primjer, u okviru pravosuđa stvorili smo novi pravni okvir za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala“, kazao je Spajić.

On je dodao da su ojačani administrativni kapaciteti postojećih institucija i uspostavljeni novi, prije svega Specijalnog državnog tužilaštva i Agencije za sprečavanje korupcije.

„Možemo konstatovati da su kapaciteti institucija koje se bave borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala doveli do ukupnog poboljšanja u ovoj oblasti u odnosu na prethodni period“, ocijenio je Spajić.

Prema njegovim riječima, cilj Crne Gore je da iskoristi trenutni prozor mogućnosti u pogledu politike proširenja i da nastavi sa dobijanjem IBAR-a tokom trenutnog belgijskog predsjedavanja.

Uz ocjenu da napredak na putu ka EU mora biti zasnovan na zaslugama predsjednik Vlade Crne Gore, Spajić je poručio da prijemom Crne Gore u EU, Unija ne samo da bi pokazala svoju posvećenost proširenju, već bi poslala jasnu poruku i regionu i konkurentima.

„Takav čin bi simbolizovao aktivnu prirodu politike proširenja, a istovremeno bi pokazao jedinstvo EU i njen tekući put ka jačanju i većoj inkluzivnosti“, naglasio je Spajić.

Spajić je zaključio da je proces integracija izuzetno težak i pun izazova, ali da je Crna Gora odlučna da istraje i bude primjer čitavom regionu.

U saopštenju se navodi da su i brojni članovi Odbora za vanjske poslove EP u Briselu i parlamentarci, potvrdili da je Crna Gora predvodnica u pregovorima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS