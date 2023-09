SD: Bezbjednosni sistem Crne Gore potpuno urušen

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosni sistem Crne Gore je potpuno urušen, ocijenili su Socijaldemokrate (SD) dodajući da je to odgovornost premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

Iz SD-a su rekli da, činjenica da je, usred centra Glavnog grada, u dijelu gdje se nalazi najveći broj državnih institucija, između ostalog predsjedništvo, Skupština i Vlada, neko kopao i prokopao tunel do depoa Višeg suda, govori o totalnom urušavanju bezbjednosnog sistema Crne Gore.

Kako se dodaje, urušavanje bezbjednosnog sistema započeto je još krajem 2020. godine, a

poseban zamah dobilo je formiranjem 43. vlade.

“I dok URA, njeni ministri i predsjednik Vlade i dalje vape o “kriminalnoj hobotnici”, javnost je danas u potpunosti svjesna da kriminal stanuje u njihovim redovima”, kazali su iz SD-a.

Prema njihovim riječima, URA je ta koja je u najviše državne institucije, pa čak i na najozbiljnije pozicije u bezbjednosnom sektoru, dovela osobe sa ozbiljnim dosijeima ili, u najmanju ruku, nedovoljno pouzdane osobe za takve funkcije.

Iz SD-a su rekli da prolazi vrijeme cirkuske predstave u glavnoj ulozi sa odlazećim premijerom i, kako se dodaje, njegovom desnom rukom, slučajnim ministrom unutrašnjih poslova, po vokaciji turizma.

“Kad to vrijeme prođe, utvrdiće se odgovornost i u ovom, ali i u brojnim slučajevima u protekle tri godine koji čekaju da ugledaju svjetlost dana”, kazali su iz SD-a.

