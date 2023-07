Belan: Žrtve predaka da budu inspiracija i vodilja

Podgorica, (MINA) – Herojske žrtve predaka moraju biti inspiracija i vodilja da se odlučnije nastavi borba za građansku, sekularnu, multikulturnu, multivjersku i antifašističku Crnu Goru, poručio je predsjednik Liberalne partije Vatroslav Belan.

On je svim građanima čestitao Dan državnosti Crne Gore i antifašističkog ustanka, navodeći da je to jedan od najsvjetlijih datuma crnogorske istorije, temelj državnosti i suštinskih vrijednosti.

“Istorijska vertikala 13. jula 1878. kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao suverena država i 13. jula 1941, kada je Crna Gora podigla prvi ustanak protiv zla fašizma u porobljenoj Evropi, zauvijek je utkala u temelje naše države ljubav prema slobodi i jednakosti svih ljudi”, naveo je Belan.

Kako je kazao, vrijednosti antifašizma i slobode su vječne i njihovo očuvanje u Crnoj Gori jednako je potrebno u svim vremenima.

Belan je rekao da je danas, kada su fašističke i šovinističke organizacije i njihove mračne ideje u zamahu, i kada uz snažnu podršku brojnih relativizatora i sumanutih negatora sve više zauzimaju javni prostor, još veća odgovornost da se građani tome suprotstave.

“Nikada nećemo zaboraviti herojske žrtve naših predaka koji su svoje živote dali za našu slobodu. Oni nam moraju biti inspiracija i vodilja da odlučnije nastavimo borbu za građansku, sekularnu, multikulturnu, multivjersku i antifašističku Crnu Goru”, istakao je Belan.

On je naveo da su građani i njihova iskrena posvećenost izgradnji moderne i evropske države, garancija vječnosti Crne Gore.

“Samo tako ćemo dokazati da smo dostojni viševjekovne slobodarske tradicije Crne Gore. Nema bolje prilike od 13. jula da to istaknemo i istinski razumijemo”, poručio je Belan.

