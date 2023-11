Bečić: Politički uticaji nikada neće presjeći granicu bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Politički uticaji nikada neće presjeći granicu bezbjednosnog sektora, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropsku i vanjsku politiku, Aleksa Bečić.

Iz Bečićevog kabineta rekli su da je on razgovarao sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država, Džudi Rajzing Rajnke.

Navodi se da je Bečić potvrdio posvećenost nove vlade temeljnim vrijednostima slobode, demokratije i kolektivne sigurnosti.

On je, kako se dodaje, izrazio odlučnost da Crna Gora ostane čvrsto na putu spoljnopolitičke strategije, s nepokolebljivom predanošću evropskim i evroatlantskim integracijama, gdje prostor za kompromis ne postoji.

“Kao što su preci Crne Gore neumoljivo težili ka idealima slobode i samoodređenja, tako i mi danas nastavljamo hodati tim putem, sa jasnom vizijom i odlučnošću”, kazao je Bečić.

On je istakao nepokolebljivu posvećenost Vlade koalicionom sporazumu koji je postao temelj djelovanja.

“Ko god bi pomislio da se igra sa našim evroatlanskim putem, evropskim integracijama, usklađenošću spoljne i bezbjednosne politike sa politikom Evropske unije (EU), otpriznavanjem država i prozapadnom orjentacijom, taj neće biti vlast, jer vlast nije igračka”, dodao je Bečić.

On je naveo da su oni garant ispunjenja potpisanog sporazuma.

To su, kako je dodao Bečić, vrijednosti u koje jedino vjeruje.

Bečić je naglasio i obavezu svih ministara, proisteklu iz zaključaka Vlade, da u skladu sa dogovorenim ciljevima pristupe analizi trenutnog stanja i predlaganju konkretnih mjera za rješavanje problema.

“U mom mandatu, politički uticaji nikada neće presjeći granicu bezbjednosnog sektora. Samo iskusni profesionalci imaju priliku stvarati temelje sigurne budućnosti, jer njihova posvećenost predstavlja ključnu garanaciju za trijumf nad mračnim silama mafije u državi, kazao je Bečić.

On je istakao odlučnost u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, ključnih izazova na putu ka uspostavljanju jačeg i pravednijeg društva.

U saopštenju se navodi da je Bečić pitanje efikasnosti pravosuđa predstavio kao prioritet, s optimističkim pogledom na skori izbor sedmog sudije Ustavnog suda.

Rajnke je, kako se navodi, ponovila očekivanje da će nova vlada brzo ispuniti svoje obaveze na putu pristupanja Crne Gore EU, da će ostati pouzdan saveznik u NATO-u, u potpunosti se uskladiti sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i poštovati suverenitet susjednih država.

