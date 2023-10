Adžić: Borba protiv kriminala i korupcije prioritet Vlade

Podgorica, (MINA) – Borba protiv kriminala i korupcije kao ključni preduslov za bezbjednu i ekonomski stabilnu državu je priopritet Vlade, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je danas R.P.,V.L. i B.O.

Adžić je na platformi X rekao da beskompromisno rade na razbijanju klanova.

“Borba protiv kriminala i korupcije kao ključni preduslov za bezbjednu i ekonomski stabilnu državu je prioprotet Vlade”, poručio je Adžić.

On je rekao da svakodnevno pokazuju da kompromis sa mafijom nije opcija.

“Čestitam SDT, SPO i Protivterorističkoj jedinici na sprovedenim aktivnostima”, naveo je Adžić.

