Poginulo najmanje 600 ljudi u Izraelu i 370 u Palestini

Jerusalim, (MINA) – Najmanje 600 osoba poginulo je u napadu Hamasa na Izrael, dok je 370 ljudi stradalo u Gazi, prenosi agencija Asošijeted pres.

Potpukovnik Džonatan Konrikus, portparol Izraelskih odbrambenih snaga rekao je za CNN da je možda čak i 1.000 boraca Hamasa ušlo u Izrael u subotu.

Kabinet za sigurnost Izraela izglasao je da je zemlja zvanično u ratnom stanju i da može obavljati “značajne vojne aktivnosti”, saopšteno je danas iz kabineta premijera.

Premijer Benjamin Netanjahu je već rekao da je zemlja u ratu nakon što su se pripadnici Hamasa infiltrirali u južni Izrael, ubivši stotine Izraelaca.

Odluka visokog kabineta daje deklaraciji pravni status.

