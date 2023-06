Abazović: Pravda će zakucati na vrata mnogih i nakon 11. juna

Podgorica, (MINA) – Pravda će zakucati na vrata mnogih i nakon 11. juna, rekao je lider Građanskog pokreta URA i jedan od nosilaca koalicione liste “Hrabro se broji”, Dritan Abazović i dodao da će ta koalicija nastaviti da gradi slobodno društvo.

Kako se navodi u saopštenju, Abazović je na konvenciji “Hrabro se broji” u Danilovgradu najavio širenje kapaciteta “Spuža”.

“Proširićemo kapacite “Spuža”, jer će pravda zakucati na vrata mnogih i nakon 11. juna. Time ćemo novac koji je stečen protivzakonito kroz fond pravde vratiti u džepove građana i graditi nove škole i bolnice, povećavati plate i penzije, razvijati infrastrukturu”, kazao je Abazović.

On je kazao da će koalicija “Hrabro se broji” nastaviti da gradi slobodno, otvoreno društvo, spremno na promjene.

“Naš cilj ostaje uvijek isti i za to se i borimo – građansku, evropsku i ekološku državu, jednaku za sve njene građane”, kazao je Abazović.

Lider Demokratske Crne Gore i nosilac liste “Hrabro se broji”, Aleksa Bečić, rekao je da se samo upornim radom mogu brojati uspjesi.

“Samo predanim radom mogu se brojati pozitivni projekti od krucijalnog značaja za industrijski procvat ove opštine, što iskreno i očekujem, kada oko sebe pogledam ove ljude, koji svojom mladošću, entuzijazmom i ljubavlju prema ognjištu na kojem su rođeni, vode lokalnu upravu”, kazao je Bečić.

On je naglasio da Danilovgrad predstavlja mjesto koje je prepoznato po isticanju univerzalnih vrijednosti koje jedna zajednica treba da ima.

“Mir, zajedništvo, ljubav, međuvjerski i međunacionalni sklad, kao i poštovanje različitosti, predstavljaju te neke univerzalne vrijednosti po kojima je Danilovgrad prepoznat”, rekao je Bečić.

On je poručio da nakon formirana 44. vlade, Danilovgrad kao opština koja je decenijama urušavana od bivšeg režima, dobija još bolji tretman od države.

