Abazović: Lukovac jedan od utemeljivača crnogorske diplomatije novog doba

Podgorica, (MINA) – Ambasador Branko Lukovac bio je jedan od utemeljivača crnogorske diplomatije novog doba i svojom posvećenošću obogatio je crnogorsko državničko i diplomatsko nasljeđe, rekao je premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Dritan Abazović.

Abazović je na komemorativnoj sjednici istakao da je Lukovac nepokolebljivom posvećenošću državnim interesima i istančanim osjećajem za svijet obogatio crnogorsko državničko i diplomatsko nasljeđe.

Abazović je rekao da je Lukovac svojom energičnošću, voljom, znanjem i iskustvom u međunarodnim odnosima dao veliki doprinos obnovi crnogorske države.

“Kao i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, čime je obogatio crnogorsku diplomatsku misao i praksu, te donio opipljivu korist državnim poslovima u posebno značajnim vremenima za našu zemlju”, dodao je Abazović.

On je rekao da će generacije crnogorskih diplomata čuvati sjećanje na druga, prijatelja, ministra i ambasadora Lukovca, čija će posvećenost interesima Crne Gore predstavljati primjer za sve koji su diplomatiju odabrali kao životni poziv.

Iz MVP su rekli da se u ime porodice Lukovca prisutnima obratio programski koordinator Građanske inicijative 21. maj Rade Bojović.

Lukovac je bivši ministar inostranih poslova Crne Gore i zamjenik saveznog sekretara za inostrane poslove Savezne Federativne Republike Jugoslavije, crnogorski i jugoslovenski ambasador.

