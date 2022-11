Vremenska prognoza: Danas promjenljivo oblačno

Podgorica, (MINA) – U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno, sa dužim sunčanim periodima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo ponegdje uz malo kiše.

Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, prijepodne uglavnom slab do umjeren, u drugom dijelu dana i tokom noći pojačan i jak.

Jutarnja temperatura od tri do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.

