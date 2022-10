U više opština u srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 19. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 00 do 06 sati: Momišići, Tološi, Vranići, Blok V i VI, naselje Kruševac, fabrika “Elastik”, Farmaci, Donja i Gornja Gorica, Vektra, Mareza, City kvart, Delta i dio oko nje, fabrika “Radoje Dakić”, Unistan, naselje iza “Radoja Dakića”, Blok IX, naselje uz Nikšičku magistralu, dio potrošača oko Mljekare, Atlas centar i dio grada preko Morače (dio ul. Vasa Raičkovića, Sverozara Markovića, Ljubljanska Moskovske i dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog);

– u terminu od 8 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati: Benkaj, Dučići, Ubli, Fundina, Liješta, Medun, Zatrijebač, Poprat, Koći, Stijepovo i dio Brskuta;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Tološa (dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića);

– u terminu od 8 do 15 sati – Golužba, ul. Vladike Ruvina II Boljevića;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio Njegoševe ulice;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – naselje iza Delte prema krivom Mostu i zgrade u ul. dr Vukašina Markovića;

– u terminu od 8:30 do 12 sati – dio Vrela od Konika prema školi i ul. Branka Radičevića;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Gornje Gorice, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske;

– u terminu od 12 do 18 sati – Klinički centar Crne Gore.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati – Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno;

– u terminu od 8 do 15 sati: Burum, dio Donjih Martinića, dio Spuža i Stanjevića Rupa (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Donjih Martinića i Gornji Martinići;

– u terminu od 8 do 15 sati: Bandići, Begovine, Bjeluši, Ćurilac, Grlić, Đeđezi, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Gruda, Fabrika građevinskog materijala u Ćuriocu, Jabuke, Lazarev krst, Lazine, Malenza, Donja Markovina, Povrhpoljina, Tomaševići, Vinarija Ravil i ZIP Jastreb (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Kopito Petrovića, Šimšić, dio Veljeg Brda i Strahinjići;

– u terminu od 8 do 16 sati: Rujišta, Luke, Dobri Do i dio Gostilje;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Farma Koka-Martinići, Klikovače i Suk.

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati: Bogdanov Kraj, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Dubravča Do i Trešnjica.

Plužine

– u terminu od 8 do 18:30 sati: Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje;

– u terminu od 8 do 15 sati – Duba.

Budva

– u terminu od 10 do 12 sati – dio naselja Dubovica ispod zgrada prosvjete.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – Mrkojevići i dio Ostros centra;

– u terminu od 8:30 do 14 sati: Oćas, Bijelo Brdo, Gola Glava i Bjeli Kamen;

– u terminu od 15 do 17 sati – dio naselja Ilino preko pruge.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Zoganje.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 15 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče i Carina ranč;

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak, Alići i Vilići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Crnobori, Gornje Selo i Javorak;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 16 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Novakovići

– u terminu od 9 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija;

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 14 sati – Barice;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Njegnjevo;

– u terminu od 9:30 do 12:30 sati: rasklopište Nedakusi, Industrijska zona (Mesopromet, Rada, Voli, Coca-Cola, Mljekara, Meduza, PP Put, Bau centar, Solaris, Vunko-kotlara, Imako, Imperijal, Pelengić-trade, Željeznička stanica, Klanica Lelo, Merkator, Siti park, Vinilplast), Rasovo, Loznice, Pruška, Boljanina, Zminac, Nedakusi, Strojtanica, Kisela voda, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Sutivan, Orahovica, Gubavač, Rodijelja, Konatari, Bistrica, Mojstir, Kostenica, Požeginja, Unevina, Metanjac, Podbreže, Dobrakovo, Granični prelaz, Kanje, Mioče i Dobrinje;

– u terminu od 9 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Ostrelj, Femića Krš, Radulići, Stožer 1 (Žuber) i Vrh.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 8 do 15 sati – Ravni;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Žari (Razboj);

– u terminu od 9 do 15 sati – Lepenac i Potrk;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Plunca i Razdolje;

– u terminu od 10 do 14 sati – dio sela Đuranovića Luke.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica, fabrika košulja Lavista i dio sela Savin Bor.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Jasenica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica i Kralje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS