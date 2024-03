U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: dio Ždrebaonika, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Ždrebaonika

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka, Lužnica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vilusa, Kuside, Stari-Dvori

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja iza kod piljare zajneli i iza Igmanskih zgrada

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gojakovići, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crvena lokva – Stup

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bare Kraljske, Durutovac – Lokve, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drndari

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ličine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo – Rastoka, Sutivan, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rasovo, Vrh, Čokrlije, Rakonje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženicađ, Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio prigradskog naselje Donje Luge, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, dio sela Goražde, dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tršnjev

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.