U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak, 7. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Murtovine – dio ulica: Vukosave Božović, Antona Čehova, Nikole Lopičića, Veljka Jankovića i Orijenske, ygrada marketa “Idea” na Tuškom putu, dio Zagoriča u blizini groblja.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanj Uba, Jablan i Dolovi Kovački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Ulići.

– u terminu od 09 do 16 sati: ulica Lovćenska.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Pilatovci.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Oštrovaca, dio Rubeža.

– u terminu od 13 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravno.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Makedonskog naselju (ul. Rista Lekića i Požarevačka).

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Gradilište hotela AS.

Ulcinj

– u terminu od 07:45 do 14:45 sati: selo Gač.

– u terminu od 07:45 do 15 sati: dio ul. 28 decembar od Doma kulture prema pijaci.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Novo naselje.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Gornji Kalimanj dio iznad magistrale prema Tivtu.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići, Greben.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Prisoje i Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kaludra, Budimlja, Mašte i dio Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Gornji grad.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laholo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Stožer 2, Slijepač most – Pali, Žiljak, Ušanovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 10 do 14 sati: Stubo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 12 sati: ulice Boška Rašovića, Dunje Đokić i Milivoja Bulatovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva gora i Mrtvo Duboko.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bare Kraljske.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Ravni.

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo kolo, Jezero.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Brezovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bor, Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jara, Komarača i dio sela Lijevi Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i dio sela Bać.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Koljeno.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Krnja Jela.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

