U utorak višesatna isključenja zbog planiranih radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Gola strana, Kami, dio Brskuta, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Gradca,dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića,naselje uz obalu Ribnice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja), Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Most Radovića

-u terminu od 07 do 15 sati: Mandići, Ciglana

Cetinje

-u terminu od 09 do 18 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori, Kobilji Do, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Barjamovica

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Bukovik,Krtine, Šljeme,Riđani

-u terminu od 08 do 12 sati:Ul. Rifata Burdževića, Ul. 21, Ul. 48, Ul. Jovana Kovačevića, Ul. Mata Antunovića, Ul. Jakova Ostojića, Ul. Milana Papića, zgrada Help, Bistrička, dio Oštrovca, Ul. 143, Ul. Žikice Jovanovića, dio Humaca

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati:Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

Pljevlja

-u terminu od 09 do 11 sati: Vatrogasni Dom, dio ul.Narodne Revolucije, Volođine Zoil Lovćen, ul.Podgorička, Ul. 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul3.Sandžačke brigade, Radio PV, Ul.Narodne revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, Atlas banka, Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža

-u terminu od 11 do 13 sati:Hotel Pljevlja, Dječji vrtić, dio ul.Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti

-u terminu od 08 do 17 sati: Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova ,Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće

-u terminu od 09 do 17 sati:Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 10 do 15 sati: Ekonomija poljoprivredno dobro

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica, Dašča Rijeka, Selo Kruščica, Komarača, Meteh, Jara

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe-Opština Gusinje,Begluci, Dom Kulture i dio sela Dosuđa-Opština

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Honsiće-Opština Rožaje

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati:Podbišće,Gornji Lepenac,Krstac, Šundeci

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Kolašin 8:00 16:00 Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Smrčje,Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati:Cerovo

-u terminu od 08 do 16 sati: Slijepač most, Rakita, Bojišta,Dobrinje,Majstorovina,Čokrlije,Rasovo – Rastok, Vrh, Ribarevine, Ličine – Korita

Bar

– u terminu od 10 do 18 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor, Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Vračari

-u terminu od 08 do 15 sati: ulica Turizma

Herceg Novi

-u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u Kumboru iznad Magistrale

-u terminu od 12 do 14 sati: dio potrošača u Đenovićima oko pršut krivine

-u terminu od 08 do 15 sati: dio grada oko pošte i Idea marketa

-u termini od 08 do 14 sati:Petrov do, Žlijebi, Dizdarica, Dugunja,

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati:dio naselja u Škaljarima u blizini tunela Ubli.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.